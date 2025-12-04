Con fama de ser curadora de resacas, conocer un buen puesto para ir a comer pancita puede hacer toda la diferencia. Entre tantos lugares en la CDMX, los comensales cotidianos suelen ser los mejores guías para encontrar la opción ideal.

En Menú te traemos una lista basada en lo que los amantes de este platillo opinan de distintos locales en Google Maps.

Un plato de pancita caliente, uno de los remedios favoritos para la resaca en la CDMX. Foto: Instagram @lapancitadelaroma

¿Pancita, menudo o mondongo?

Amada por unos y odiada por otros, la pancita es uno de los platillos más polémicos de la gastronomía mexicana. Tratándose del estómago de res preparado, su nombre puede variar según la región del país donde se consuma.

Para quienes viven en el centro, el platillo se conoce simplemente como pancita, diferenciándose del menudo del norte y del mondongo del sur. De acuerdo con el Diccionario Gastronómico Larousse Cocina, su base es un caldo preparado con chiles guajillo, ajo y cebolla asados, acompañado tradicionalmente con limón, orégano y tiras de chile de árbol tatemado.

Gracias a su fama como remedio infalible contra la resaca, la pancita es uno de los platillos más solicitados en la Ciudad de México, especialmente los fines de semana. Y entre tantas opciones para probarla, los propios comensales se vuelven una guía esencial para encontrar la mejor pancita de la CDMX a través de sus reseñas en Google Maps.

Pancita Don Poncho (4.6 estrellas)

Ubicación: Av. 1-A 53, Santa Rosa, Gustavo A. Madero, 07620 Ciudad de México, CDMX

Descrito como un restaurante tranquilo que ofrece comida casera, incluyendo tortillas artesanales y platos de carne, los comensales destacan emocionados que aquí sirven “la mejor pancita, por $120 el plato”.

Es un sitio ideal para desayunar en familia gracias a su ambiente acogedor y su amplio menú, que incluye entradas como nopales y aguacate; platillos como la cecina de Yecapixtla, enchiladas, chilaquiles, birria y, por supuesto, la pancita, descrita en Google Maps como deliciosa y sustanciosa.

Con un costo promedio por visita de $100 a $200 pesos, sus horarios son de 8:15 a 14:45 horas toda la semana. Si deseas visitarlos, toma en cuenta que solo aceptan pago en efectivo.

La pancita, tradicional y casera, sigue siendo un clásico de los fines de semana capitalinos. Foto: Google Maps

Rica Pancita Anita (4.6 estrellas)

Ubicación: Buen Tono 26, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX

Con un sabor delicioso y una atención excelente, este restaurante de pancita es descrito en Google como un clásico que existe desde 1955.

Los comensales mencionan que suele formarse una gran fila, especialmente los fines de semana, debido al entusiasmo de sus visitantes. Aquí se sirve pancita a precios justos y, además, permiten al cliente elegir los cortes de carne que más le gusten.

Con atención rápida y un menú que también destaca por sus churros, este lugar mantiene un precio por debajo de los $200 pesos, y ofrece servicio de 8:30 a 13:30 horas todos los días.

Comensales recomiendan probar la pancita en locales con décadas de tradición en la ciudad. Foto: Facebook Rica Pancita Anita

Pancita “Don Miguel” (4.6 estrellas)

Ubicación: C. 33 47, Valentín Gómez Farías, Venustiano Carranza, 15010 Ciudad de México, CDMX

De estilo sencillo, los comensales mencionan que este lugar es ideal para un desayuno ameno. Con meseros atentos y una pancita de sabor casero, su menú resulta amplio para quienes buscan otras opciones.

Desde tacos de cecina, huaraches y enchiladas de mole, hasta diferentes caldos, la visita es completa; además, cuentan con micheladas para acompañar. Con un precio de $160 pesos por el plato grande de pancita, su horario de atención es de jueves a lunes, de 8:00 a 15:00 horas.

Pancita de la Roma (4.5 estrellas)

Ubicación: Puebla 394-A, Roma Norte, Ciudad de México, 06700

Este lugar ofrece la tradicional sopa mexicana de pancita, preparada con mondongo y un caldo de chile rojo picante. Entre sus reseñas destacan numerosos comentarios positivos sobre su sazón, incluso por parte de visitantes extranjeros.

Los clientes recurrentes mencionan que Pancita de la Roma es ideal para aliviar la resaca, citando testimonios como: “Estaba muerto, pero el menudo de aquí me trajo a la vida”.

Con un precio promedio de entre $100 y $200 pesos por persona, su horario va de 8:00 a 16:30 horas entre semana, y hasta las 14:30 horas sábados y domingos. En su menú, además de los clásicos como la pancita surtida, incluyen enchiladas, chilaquiles y café de olla.

La Pancita D’ Mundo (4.5 estrellas)

Ubicación: Calz. de los Misterios 86, Peralvillo, Cuauhtémoc, 06220 Ciudad de México, CDMX

Con más de 70 años de tradición, este es un lugar para disfrutar pancita con el sabor clásico de siempre que, según los comensales, se ha mantenido intacto a lo largo del tiempo.

Los visitantes describen su platillo estrella como suave y sabroso, resaltando que La Pancita D’Mundo se ha ganado el corazón de quienes la prueban. En su menú destacan la pancita surtida, tamales, café de olla y pan dulce.

Este sitio, muy popular entre los vecinos que lo han incorporado a su rutina, abre de martes a domingo, de 7:00 a 12:00 del día. El costo promedio por persona es de $100 a $200 pesos.

Pancita Rebe (4.5 estrellas)

Ubicación: Golfo de Adén 41, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11410 Ciudad de México, CDMX

Este lugar ofrece paquetes de pancita que, según los comensales, tienen una buena relación precio–cantidad. Destacan que las porciones están bien servidas y que las tortillas hechas a mano son especialmente ricas. En general, Pancita Rebe es reconocida por su atención cálida y su sazón casero.

Los visitantes también señalan que las porciones son generosas, ideales para quedar satisfecho, además de contar con un ambiente familiar y música. En su menú, además de la clásica pancita, se pueden encontrar chicharrón y quesadillas.

El horario de atención es de 8:00 a 16:00 horas, con un precio similar al de los otros lugares mencionados en la lista.

