El pasado 14 de noviembre, durante la mañanera celebrada en el Centro Integral de Servicios, Alejandro Armenta, gobernador de Pueblo, recibió una copia de la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible a los procesos artesanales del pan de Zacatlán relleno con queso.

Dicha declaración fue celebrada como un reconocimiento a la identidad de Zacatlán y en Menú te contamos los detalles.

¿Qué tiene de especial el pan de Zacatlán?

Más que el pan en sí, el Gobierno de Puebla rescata que se trata de “una expresión culinaria única que ha sido preservada por generaciones de panaderas y panaderos”.

Igualmente, Carlos López-Malo Villalón, en representación de la Secretaría de Desarrollo Turístico, hizo hincapié en que “el pan de Zacatlán forma parte de la diversificación de productos en la entidad”, pues forma parte de las muchas experiencias que convierten a Zacatlán en un destino que vende más que solo lugares.

Además, el reconocimiento del pan de Zacatlán como Patrimonio Cultural Intangible de Puebla no sucedió de la nada. Beatriz Sánchez Galindo, presidenta municipal de Zacatlán, explicó que el proceso se inició hace tres años por iniciativa de panaderas y panaderos del municipio. Del mismo modo, rescató que "el pan con queso es un bien cultural que nos da identidad a las y los zacatecos, fortaleciendo nuestro sentido de pertenencia comunitaria".

Foto: Gobierno de Puebal / X.

Cabe mencionar que estos procesos artesanales de elaboración de pan con queso datan de hace más de 100 años. La presidenta municipal, relató que la creación del pan relleno con queso tuvo lugar en 1910, por lo que, en sus palabras, este icónico pan es también símbolo de “memoria, tradición, identidad, y familia”.

¿Dónde comer el pan de Zacatlán que fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de Puebla?

Con respecto a una de las cuestiones más importantes en relación este reconocimiento, Lorenzo Díaz Cortes, representante de la Asociación de Pan de Zacatlán dijo: “Vayan a cualquier panadería, ya que en cualquiera se hace buen pan".

Dado que este reconocimiento pertenece a los procesos artesanales con los que se elabora el pan relleno con queso de Zacatlán, en cualquier panadería tradicional de Zacatlán podrás disfrutar de estos sabores llenos de memoria y perseverancia.

Foto: Gobierno de Puebal / X.

¿Ya probaste el pan relleno con queso de Zacatlán?

