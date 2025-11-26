La gastronomía mexicana y la música pop internacional siguen fusionándose. Esta vez, con la llegada de Dua Lipa a nuestro país, también llega una Taqueria inspirada en sus canciones “Taqueria La Dua”.

En Menú te contamos qué tacos habrá, donde estará la taquería y cuánto costará esta experiencia musical y gastronómica.

Taquería especial de Dua Lipa

Dua Lipa llegará a nuestro país para presentarse en los escenarios del Estadio GNP el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 por su gira mundial “Radial Optimism Tour” y con sus canciones llegan también ¿sus tacos?

Sí, así como sucedió con las tortas de Linkin Park previas a su concierto en el Corona Capital, Dua Lipa sigue la fórmula de fusionar la cocina mexicana con su música, esta vez con una taquería itinerante llamada “La Dua”.

¿En dónde está la taquería de Dua Lipa?

Taquería La Dua abrirá sus puertas del 1 al 5 de diciembre en la colonia Condesa, en donde servirá un menú especial bajo el slogan “Ilusión desde la primera mordida”

Estará ubicada en av. Michoacán 93, Condesa en la CDMX. Si te suena la ubicación es porque se trata de la taquería Los Caramelos, famosos por sus tacos estilo Sonora, traídos hasta la ciudad por el chef Bernardo Bukantz.

¿Qué comer en la Taquería de Dua Lipa?

El menú especial que “Taquería La Dua” (dentro de Tacos Los Caramelos) servirá contará de:

Taco Radical Optimism de caramelo con queso

Taco Houdini de chicharrón

Taco María de arrachera

1 consomé ilusión

Una bebida a elegir: agua training season de pepino, una margarina o una caguamita.

Este menú costará $249.00 pesos, ya con servicio incluido.

Podrás visitar la Taquería de Dua Lipa en un horario de 12:00 a 00:00 hrs.

