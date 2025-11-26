¿Con antojo de unos tacos, pero aburrido de las mismas opciones de siempre? Para los amantes de la gastronomía con paladar exigente, disfrutar este antojito en una versión gourmet es posible dentro de Lomas de Chapultepec.

Hoy Menú te presenta la propuesta de La Once Mil, la taquería que está causando furor en redes sociales y que vale la pena probar.

Los tacos de La Once Mil causan furor en la zona de Lomas de Chapultepec. Foto: Facebook La Once Mil

¿Qué tacos hay en La Once Mil?

Es una realidad que los mexicanos aman los tacos. De hecho, un estudio del portal de métricas Statista señala que la distancia promedio entre una taquería y otra en México es de tan solo 400 metros. Aunque existen numerosas opciones para elegir, algunas destacan por su menú, sazón o incluso por su precio.

Entre ellas se encuentra La Once Mil, famosa por vender tacos a un costo por encima del promedio, pero con una razón importante por detrás: ofrece una experiencia gastronómica elevada, al mismo tiempo que mantiene la presentación clásica de una taquería de esquina.

El concepto innovador de este restaurante ha llamado la atención de curiosos y foodies, convirtiéndose en uno de los lugares de moda en Chapultepec.

Su menú, compuesto por opciones como trompo de picaña y sirloin Black Angus, eleva por completo la experiencia de ir por unos tacos a la hora de la comida, para reponerse después de una noche de fiesta o simplemente para echarse un antojito.

Además, cuenta con platos como las carnitas de lechón confitado, rib-eye Chairman's Reserve estilo gaonera, robalo al pastor, barbacoa de hongos, arrachera prime lemon pepper, etcétera.

Otras opciones para degustar son las tostadas de spicy tuna, ceviche, camarones y los postres. También se sirven aguas frescas, cervezas, sangría, clericot, aperol y vinos.

La Once Mil combina la esencia de una taquería clásica con una propuesta culinaria elevada. Foto: Facebook La Once Mil

¿Cuánto cuesta comer en La Once Mil?

Con un establecimiento que conserva la estética de una taquería clásica, La Once Mil se ha convertido en uno de los lugares más buscados entre los amantes de la comida.

Ubicada en Monte Everest 780, la taquería busca fusionar cortes de carne de alta calidad e ingredientes seleccionados con una atención meticulosa. Sin embargo, debido al tamaño del lugar, el tiempo de espera suele variar entre 30 y 45 minutos.

Si te animas a probar sus platillos, entonces tienes que saber que el consumo aproximado es de $95 a $125 por taco, mientras que las bebidas van de los $60 a los $140. Los postres cuestan desde los $90 a los $135, siendo el pastel tres leches el más caro.

Y por si te lo preguntabas, ofrece servicio de lunes a viernes de 12:00 a 23:30 horas; los sábados y domingos abre de 11:00 a 23:30 horas. No hay reservaciones.

Ingredientes frescos y tortillas hechas a mano distinguen a los platillos de La Once Mil. Foto: Facebook La Once Mil

La Once Mil es una alternativa para quienes buscan probar tacos con un giro gastronómico distinto: ingredientes premium y combinaciones para consentir al paladar.

