Los tacos dorados son una de las recetas más deliciosas y fáciles de preparar en casa, siempre que se elijan los ingredientes adecuados para el relleno. Crujientes por fuera y suaves por dentro, este platillo se distingue por su textura al freírse y el guiso en su interior.

Hoy en Menú te contamos cuál es la mejor carne para acompañarlos y hacer que su sabor sea 100% casero.

Los tacos dorados se sirven con crema, lechuga, queso rallado y salsa al gusto. Foto: Freepik

Leer también ¿De qué está hecho el piloncillo y con qué sustituirlo?

¿Es lo mismo tacos dorados que flautas?

En esencia se trata del mismo platillo, al menos así lo clasifica el portal Taste Atlas, especializado en la valoración de antojitos de todo el mundo.

Su única diferencia puede estar en la tortilla: mientras que las flautas se preparan con tortillas grandes y se enrollan hasta formar un taco largo y delgado, los tacos dorados utilizan tortillas de tamaño estándar, resultando en una versión más compacta.

Además, de acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, tradicionalmente, los tacos dorados se rellenan con pollo, barbacoa, carne de res o papa. Suelen servirse acompañados de cebolla, salsa, col o lechuga, crema y queso rallado.

Por otra parte, Taste Atlas señala que tanto las flautas como los tacos dorados continúan siendo uno de los antojitos más populares de la cocina mexicana, presentes tanto en puestos callejeros como en restaurantes del país.

Sin embargo, dependiendo de la región, los rellenos y la forma de preparación pueden variar. Larousse Cocina detalla que, aunque las flautas se consideran un platillo típico del norte del país, en la Ciudad de México son populares en una versión rellena de barbacoa y acompañadas con crema, queso rallado y salsa borracha o verde.

Pero en estados como Jalisco y Nuevo León, los tacos dorados se rellenan con pollo desmenuzado, picadillo de res o carne molida de cerdo. También se consumen las variantes con rajas de chile poblano o papa cocida.

Dorados por fuera y suaves por dentro, los tacos se disfrutan con diversos rellenos. Foto: Freepik

¿Con qué carne rellenar los tacos dorados?

Pollo deshebrado

Como podrás ver, existen muchas posibilidades para rellenar los tacos dorados. Aunque una de las variantes más caseras y fáciles de hacer es la de pollo desmenuzado.

El portal especializado en cocina Goya Foods recomienda, para mayor practicidad, comprar un pollo asado, retirar los huesos y la piel. Después, se debe desmenuzar con ayuda de 2 tenedores.

¿Prefieres un relleno más casero? Utiliza pechuga de pollo, ponla a cocer hasta que quede tierna y luego desmenúzala para obtener la carne suave. Condimenta con un poco de sal y pimienta, y rellena tus tacos.

El pollo desmenuzado es uno de los rellenos más comunes para tacos dorados, ideal por su sabor y textura suave. Foto: Freepik

Carne deshebrada

Cuando se busca un sabor más intenso, la carne de res es una excelente alternativa. El portal Grupo Tres Jotas, especializado en venta de productos cárnicos, sugiere utilizar cortes que sean fáciles de desmenuzar una vez cocidos, como la falda de res.

Dicho corte proviene de la zona abdominal del animal y es mayoritariamente aprovechado en preparaciones como el salpicón, la tinga de res o la ropa vieja, típicas del sur de Latinoamérica.

Se distingue por su textura fibrosa y grano pronunciado, lo que da como resultado una carne tierna, jugosa y perfecta para rellenar los tacos dorados.

La falda de res, cocida y deshebrada, ofrece un relleno jugoso y con gran sabor para los tacos dorados. Foto: Freepik

Ya sea con pollo o carne, la clave para lograr unos buenos tacos dorados es mantener la textura crujiente de la tortilla y la suavidad de su relleno.

Leer también Receta de dulce de tejocote para Día de Muertos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.