Prepara pasta en casa como todo un chef. El truco está en elevar el sabor de tus preparaciones con la salsa correcta. Por eso, en Menú te pasamos 5 recetas de salsa para pasta, compartidas por tres chefs reconocidos: Jorge Dumit, Sonia Peronaci y Max Mariola

Recetas de salsa carbonara para pasta. Foto: istock

Carbonara - Receta del chef Jorge Dumit

Ingredientes

2 yemas

50gr de queso pecorino Romano

50gr de guanciale o tocino dorado

2 oz de agua de cocción (debe tener residuos de almidones)

Preparación

Mezclar todos los ingredientes en una sartén a fuego lento.

En cuanto estos se integren, agregar la pasta a la sartén para que se impregne de los sabores.

Servir y disfrutar.

Recetas de salsa arrabiata para pasta. Foto: istock

Amatriciana - Receta del chef Jorge Dumit

Ingredientes

150gr de jitomate pelati (de preferencia san marzano o rosso gargano, la presentación es en lata)

50gr de guancialle

1 Pizca de peperoncino

Sal al gusto

2oz de agua de cocción (de la pasta)

Preparación

Mezclar los ingredientes en una sartén profunda y cocinar hasta que se integren.

Agregar la pasta cocinada y mezclar suavemente.

Servir y disfrutar.

Recetas de salsa pesto para pasta. Foto: istock

Pesto - Receta de la chef Sonia Peronaci

Ingredientes:

160 g de albahaca fresca

50 g de queso pecorino romano rallado

60 g de queso grana padano rallado

1 diente de ajo

150 g de aceite de oliva extra virgen

70 g de piñones

Sal al gusto

Preparación

Licuar la mitad de la albahaca con los piñones y el aceite de oliva.

Después de 15 segundos, agrega el resto de la albahaca, el ajo, y el queso.

Licuar de forma intermitente esperando algunos segundos entre intervalos para evitar que las hojas de albahaca se calienten y oxiden.

Una vez lograda la consistencia deseada (que puede ser cremosa o granulosa), dejar de licuar.

¡Servir con pasta al gusto y disfrutar!

Recetas de salsa bechamel para pasta. Foto: istock

Bechamel - Receta de Larousse Cocina

Ingredientes

60 g de mantequilla

1 cebolla picada finamente

60 g de harina

1 lt de leche

1 pizca de nuez moscada

Sal al gusto

Preparación

Derretir la mantequilla en una sartén y sofreír la cebolla durante 3 minutos.

Añadir la harina y cocinar durante 3 minutos más, moviendo constantemente y cuidando que la harina no se dore.

Agregar la leche sin dejar de mover para que no se formen grumos.

Añadir la nuez moscada y la sal.

Dejar sobre el fuego hasta obtener una consistencia espesa.

¡Servir con la pasta y disfrutar!

Recetas de salsa amatriciana para pasta. Foto: istock

Arrabbiata - Receta del chef Max Mariola

Ingredientes

2 dientes de ajo

Tomates amarillos y rojos pelati (de lata de ser posible)

Perejil fresco

Chile fresco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Picar el ajo en trozos pequeños y llevar a una sartén con abundante aceite.

Añade tallos de perejil y sofreír hasta que el ajo esté dorado.

Agregar los tomates y cocinar hasta que se evapore el agua, dejando algunos trozos enteros.

Rallar el chile fresco directamente sobre la sartén y salpimentar al gusto.

¡Servir al gusto y disfrutar!

