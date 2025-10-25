Más Información

Prepara pasta en casa como todo un chef. El truco está en elevar el sabor de tus preparaciones con la salsa correcta. Por eso, en te pasamos 5 recetas de salsa para pasta, compartidas por tres chefs reconocidos: Jorge Dumit, Sonia Peronaci y Max Mariola

Recetas de salsa carbonara para pasta. Foto: istock
Recetas de salsa carbonara para pasta. Foto: istock

Carbonara - Receta del chef Jorge Dumit

Ingredientes

  • 2 yemas
  • 50gr de queso pecorino Romano
  • 50gr de guanciale o tocino dorado
  • 2 oz de agua de cocción (debe tener residuos de almidones)

Preparación

  • Mezclar todos los ingredientes en una sartén a fuego lento.
  • En cuanto estos se integren, agregar la pasta a la sartén para que se impregne de los sabores.
  • Servir y disfrutar.
Recetas de salsa arrabiata para pasta. Foto: istock
Recetas de salsa arrabiata para pasta. Foto: istock

Amatriciana - Receta del chef Jorge Dumit

Ingredientes

  • 150gr de jitomate pelati (de preferencia san marzano o rosso gargano, la presentación es en lata)
  • 50gr de guancialle
  • 1 Pizca de peperoncino
  • Sal al gusto
  • 2oz de agua de cocción (de la pasta)

Preparación

  • Mezclar los ingredientes en una sartén profunda y cocinar hasta que se integren.
  • Agregar la pasta cocinada y mezclar suavemente.
  • Servir y disfrutar.
Recetas de salsa pesto para pasta. Foto: istock
Recetas de salsa pesto para pasta. Foto: istock

Pesto - Receta de la chef Sonia Peronaci

Ingredientes:

  • 160 g de albahaca fresca
  • 50 g de queso pecorino romano rallado
  • 60 g de queso grana padano rallado
  • 1 diente de ajo
  • 150 g de aceite de oliva extra virgen
  • 70 g de piñones
  • Sal al gusto

Preparación

  • Licuar la mitad de la albahaca con los piñones y el aceite de oliva.
  • Después de 15 segundos, agrega el resto de la albahaca, el ajo, y el queso.
  • Licuar de forma intermitente esperando algunos segundos entre intervalos para evitar que las hojas de albahaca se calienten y oxiden.
  • Una vez lograda la consistencia deseada (que puede ser cremosa o granulosa), dejar de licuar.
  • ¡Servir con pasta al gusto y disfrutar!

Recetas de salsa bechamel para pasta. Foto: istock
Recetas de salsa bechamel para pasta. Foto: istock

Bechamel - Receta de Larousse Cocina

Ingredientes

  • 60 g de mantequilla
  • 1 cebolla picada finamente
  • 60 g de harina
  • 1 lt de leche
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Sal al gusto

Preparación

  • Derretir la mantequilla en una sartén y sofreír la cebolla durante 3 minutos.
  • Añadir la harina y cocinar durante 3 minutos más, moviendo constantemente y cuidando que la harina no se dore.
  • Agregar la leche sin dejar de mover para que no se formen grumos.
  • Añadir la nuez moscada y la sal.
  • Dejar sobre el fuego hasta obtener una consistencia espesa.
  • ¡Servir con la pasta y disfrutar!
Recetas de salsa amatriciana para pasta. Foto: istock
Recetas de salsa amatriciana para pasta. Foto: istock

Arrabbiata - Receta del chef Max Mariola

Ingredientes

  • 2 dientes de ajo
  • Tomates amarillos y rojos pelati (de lata de ser posible)
  • Perejil fresco
  • Chile fresco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  • Picar el ajo en trozos pequeños y llevar a una sartén con abundante aceite.
  • Añade tallos de perejil y sofreír hasta que el ajo esté dorado.
  • Agregar los tomates y cocinar hasta que se evapore el agua, dejando algunos trozos enteros.
  • Rallar el chile fresco directamente sobre la sartén y salpimentar al gusto.
  • ¡Servir al gusto y disfrutar!

