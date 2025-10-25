Más Información
Prepara pasta en casa como todo un chef. El truco está en elevar el sabor de tus preparaciones con la salsa correcta. Por eso, en Menú te pasamos 5 recetas de salsa para pasta, compartidas por tres chefs reconocidos: Jorge Dumit, Sonia Peronaci y Max Mariola
Carbonara - Receta del chef Jorge Dumit
Ingredientes
- 2 yemas
- 50gr de queso pecorino Romano
- 50gr de guanciale o tocino dorado
- 2 oz de agua de cocción (debe tener residuos de almidones)
Preparación
- Mezclar todos los ingredientes en una sartén a fuego lento.
- En cuanto estos se integren, agregar la pasta a la sartén para que se impregne de los sabores.
- Servir y disfrutar.
Amatriciana - Receta del chef Jorge Dumit
Ingredientes
- 150gr de jitomate pelati (de preferencia san marzano o rosso gargano, la presentación es en lata)
- 50gr de guancialle
- 1 Pizca de peperoncino
- Sal al gusto
- 2oz de agua de cocción (de la pasta)
Preparación
- Mezclar los ingredientes en una sartén profunda y cocinar hasta que se integren.
- Agregar la pasta cocinada y mezclar suavemente.
- Servir y disfrutar.
Pesto - Receta de la chef Sonia Peronaci
Ingredientes:
- 160 g de albahaca fresca
- 50 g de queso pecorino romano rallado
- 60 g de queso grana padano rallado
- 1 diente de ajo
- 150 g de aceite de oliva extra virgen
- 70 g de piñones
- Sal al gusto
Preparación
- Licuar la mitad de la albahaca con los piñones y el aceite de oliva.
- Después de 15 segundos, agrega el resto de la albahaca, el ajo, y el queso.
- Licuar de forma intermitente esperando algunos segundos entre intervalos para evitar que las hojas de albahaca se calienten y oxiden.
- Una vez lograda la consistencia deseada (que puede ser cremosa o granulosa), dejar de licuar.
- ¡Servir con pasta al gusto y disfrutar!
Bechamel - Receta de Larousse Cocina
Ingredientes
- 60 g de mantequilla
- 1 cebolla picada finamente
- 60 g de harina
- 1 lt de leche
- 1 pizca de nuez moscada
- Sal al gusto
Preparación
- Derretir la mantequilla en una sartén y sofreír la cebolla durante 3 minutos.
- Añadir la harina y cocinar durante 3 minutos más, moviendo constantemente y cuidando que la harina no se dore.
- Agregar la leche sin dejar de mover para que no se formen grumos.
- Añadir la nuez moscada y la sal.
- Dejar sobre el fuego hasta obtener una consistencia espesa.
- ¡Servir con la pasta y disfrutar!
Arrabbiata - Receta del chef Max Mariola
Ingredientes
- 2 dientes de ajo
- Tomates amarillos y rojos pelati (de lata de ser posible)
- Perejil fresco
- Chile fresco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Picar el ajo en trozos pequeños y llevar a una sartén con abundante aceite.
- Añade tallos de perejil y sofreír hasta que el ajo esté dorado.
- Agregar los tomates y cocinar hasta que se evapore el agua, dejando algunos trozos enteros.
- Rallar el chile fresco directamente sobre la sartén y salpimentar al gusto.
- ¡Servir al gusto y disfrutar!
