La temporada de Día de Muertos es una de las más esperadas cada año. Entre pan de muerto, cempasúchil, y mucha calabaza todos tienen algo qué disfrutar.

En ocasiones anteriores, te hemos compartido lugares para disfrutar de los cásicos de la temporada: pan de muerto, pumpkin spice, postres con calabaza, y hasta recetas para que los sabores del otoño en México no falten en tu cocina.

Sin embargo, no todo es pan de muerto, pues también hay restaurantes en la CDMX con menú especial de Día de Muertos que tienes que visitar sí o sí, y en Menú te dejamos la lista.

Fónico

El favorito de muchos se une a la lista de restaurantes con menú especial de Día de Muertos con una cena exclusiva este 01 de noviembre a las 19:30 hrs. La cena a 8 tiempos se define como una "ofrenda" que toma inspiración de la tradición michoacana.

Esta experiencia gastronómica que "honra la memoria de quienes nos precedieron" tiene un costo de $1,450 pesos por persona y bajo reservación.

Incluso puedes llevar la foto de un ser querido para la ocasión.

Dirección: Salamanca 85, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Arango

Arango restaurante también tiene un menú especial de Día de Muertos. "Eterno" evoca nostalgia a través de su filete arriero y el pan muerto que forman parte de la propuesta.

La experiencia estará disponible de octubre a noviembre bajo reservación y tiene un costo de $900 por persona.

Dirección: Av. de la República 157-piso 7, Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX.

Hacienda de Los Morales

Hacienda de Los Morales es el favorito de muchos cuando se trata de cocina mexicana, y esta temporada no decepciona. Este 24 de octubre (¡esta noche!) sorprenden con un menú especial de Día de Muertos que no te puedes perder.

Su verbena se llevará a cabo a partir de las 20:00 hrs; habrá música en vivo, y entretenimiento para toda la familia. El menú a 4 tiempos tiene un costo de $1860 pesos por persona para adultos y $720 para niños.

Además, contarán con un menú especial para niños y una opción vegetariana. El cupo es limitado.

Dirección: Juan Vázquez de Mella 525, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX.

Atípico

El restaurante Atípico también se une a la lista de lugares en la CDMX con menú especial de Día de Muertos. Este 29 de octubre a las 20:00 hrs, tendrá lugar su Cena de Las Ánimas descrita como "un viaje por la memoria, la tierra y la tradición".

La cena contará con nueve tiempos y coctelería ancestral, y tendrá un costo de $2200 pesos por persona. Habrá platillos como:

Último suspiro: Sopa de calabaza en tacha con crocante de pepita y queso de rancho.

Morir de amor: Tamal nejo con conejo enchilado en barbacoa y frijol colado.

El último beso: Pan de muerto relleno de helado de cempasúchil y naranja confitada.

Dirección: En Parque La Mexicana, Av. Luis Barragán 505-4, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

Migrante

Este restaurante, parte de la Guía Michelin 2025, presenta su menú especial de Día de Muertos como "una cena para recordar a los nuestros".

La experiencia tendrá lugar el 30 de octubre a las 19:00 hrs por un costo de $2250 por persona.

Dirección: C. de Chiapas 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX.

Balcón del Zócalo

El Balcón del Zócalo también lanza una celebración única titulada "Noche de Alebrijes". Además de cena especial, se llevará a cabo una fiesta de disfraces.

Habrá música en vivo y tendrá un costo de $4,500 pesos por persona. Se llevará a cabo el 31 de octubre a las 20:00 hrs.

Pero eso no es todo, pues también tendrán disponible la Noche de Velas "Ánimas y Catrinas" con su menú especial de Día de Muertos "Ofrenda". Tendrá lugar el 02 de noviembre de 19:00 a 24:00 hrs por un costo de $6000 pesos por persona.

Habrá mariachi y barra libre.

Dirección: Av. 5 de Mayo 61, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX.

