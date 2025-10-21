La temporada otoñal en México, llega acompañada de sabores tan particulares como acogedores. Entre nuestros favoritos, siempre están el pumpkin spice y, desde luego, el pan de muerto, pero no se limitan a eso.

La calabaza de castilla también brilla durante esta temporada; tanto en la cocina como en la reposterías. Por ello, hoy en Menú, te recomendamos algunos lugares para comer postres otoñales que sí tienen calabaza en la CDMX. ¡Toma nota para que vayas con tus amigos!

¿Por qué se hacen postres con calabaza?

En México, uno de los usos más comunes de la calabaza de castilla, o calabaza cucúrbita, es la calabaza en tacha o en dulce. Claro que esta no es la única forma en la que se disfruta.

La calabaza se usa en múltiples y muy variados platillos; de hecho, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México se aprovecha toda la calabaza. Y no es de extrañar, pues la calabaza cucúrbita es un ingrediente de lo más versátil que se adapta casi a cualquier sabor.

Foto: Unsplash.

El uso de la pulpa para dulces y postres no es nada nuevo, pues, de acuerdo con el arqueólogo Enrique Vela, la calabaza se popularizó en al cocina en la época de la Conquista, pero hay registros de su domesticación en Tamaulipas y Puebla que datan de por lo menos 7000 años.

Leer también: Receta: Cómo hacer pan de calabaza fácil y rápido

¿Dónde comer postres de calabaza en la CDMX?

Y como sabemos que muchos aman la temporada de postres otoñales tanto como nosotros, aquí te dejamos nuestras recomendaciones de postres de calabaza imperdibles en la CDMX. ¡También son de lo más instagrameables!

Cuina

En cuina, el favorito de muchos para desayunos y panadería, el postre de calabaza de la temporada es sin duda "Pumpkin". Este bonito postre en forma de calabaza lleva el sabor del otoño en cada bocado, está hecho de mousse de calabaza y maple, mermelada de mandarina y bizcocho de especias.

Dirección: Tabasco 46, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Tabasco 46, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX Horario: Lunes a Viernes 9:00-19:00 hrs, Sábado y Domingo 8:00-19:00 hrs.

Boston Bakery

Esta pastelería en la CDMX regresa esta temporada con su ya esperado "Pumpkin Pie" con tres tamaños diferentes y la opción de pedir un decorado de betún. Es ideal para llevar a las reuniones con tus amigos y compartir.

Dirección: Eugenia 43, Nápoles, Benito Juárez, CDMX

Eugenia 43, Nápoles, Benito Juárez, CDMX Horario: Lunes a Sábado 8:00-20:00 hrs, Domingo 11:00-18:00 hrs.

The Palm

En The Palm, un clásico de Polanco, el otoño también llega de la mano de un postre de calabaza tan visualmente atractivo como delicioso. Su "Pumpkin Cheesecake" neoyorquino estará disponible del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre.

Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX

Campos Elíseos 218, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX Horario: Lunes a Sábado 13:00-13:30 hrs, Domingo 13:00-20:00 hrs.

Moira's Bakehouse

El favorito en la calle de la amargura, regresa este otoño con su esperado "Pumpkin Layer Cake". Este postre de calabaza no solo es bonito, también está lleno de sabores otoñales y puedes disfrutarlo en porción individual o para compartir con tus seres queridos.

Dirección: C. de la Amargura 5, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX

C. de la Amargura 5, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX Horario: Martes a Domingo 12:00-20:00 hrs.

Leer también: ¿Cómo aprovechar las semillas de calabaza para no tirarlas?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.