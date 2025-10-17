El otoño en México significa dos cosas: un poco de lluvia y mucha calabaza. Hace poco, te compartimos una receta para hacer pumpkin spice (que de hecho no se hace con calabaza) en casa, pero nos dimos cuenta de que algo faltaba.

Así que, para disfrutar del otoño y quizá sorprender a tus amigos en alguna reunión, hoy en Menú te compartimos una receta fácil de pan de calabaza que para nada decepciona. ¡Toma nota!

¿Cuánto dura la temporada de calabaza en México?

La calabaza de Castilla, como también se le conoce, es uno de los productos más populares de la temporada otoñal en México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México se consumen cerca de 173 mil toneladas de calabaza al año, siendo precisamente otroño la época del año en la que más se acentúa este.

Foto: Unsplash.

Por ello, incluso si tecnicamente puedes encontrar calabaza a lo largo de todo el año, la mejor temporada para comprar calabazas va de finales de diciembre a principios de noviembre, de acuerdo con datos del Gobierno de México.

Leer también: Receta: Cómo hacer pan de muerto en casa de manera fácil

¿Cómo hacer pan de calabaza fácil y rápido?

Pese a que la calabaza en México se usa principalmente para elaborar dulce de calabaza en tacha, no puedes dejar pasar la oportunidad de hacer este pan de calabaza que seguro va de maravilla con tus bebidas calientes de la temporada.

Te compartimos el paso a paso de la receta de pan de calabaza de Sally McKenney, de Sally's Baking Addiction, para que la intentes en casa.

Foto: Unsplash.

Ingredientes

1 3/4 tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharaditas de canela en polvo

1/4 cucharadita de nuez moscada en polvo

1/4 cucharadita de clavo en polvo

1/4 cucharadita de jengibre en polvo

3/4 cucharadita de sal

2 huevos grandes (a temperatura ambiente)

1/2 taza de azúcar granulada

3/4 taza de azúcar mascabado

1 1/2 tazas de pure de calabaza (de lata o fresco)

1/2 taza de aceite vegetal

1/4 taza de jugo de naranja

2/3 taza de chispas de chocolate semi amargo

Foto: Unsplash.

Preparación

Ajuste la rejilla del horno al tercio inferior y precaliente el horno a 177 °C. Engrase un molde para pan de metal de 23 x 13 cm con spray antiadherente.

En un tazón grande, bata la harina, el polvo para hornear, la canela, la nuez moscada, el clavo, el jengibre y la sal hasta que se integren.

En un tazón mediano, bata los huevos, el azúcar granulada y el azúcar mascabado hasta que se integren. Incorpore la calabaza, el aceite y el jugo de naranja.

Vierta estos ingredientes húmedos sobre los secos y mezcle suavemente con una espátula de goma o una cuchara de madera. Quedarán algunos grumos y habrá que tener cuidado de no mezclar demasiado. Incorpore con cuidado las chispas de chocolate.

Vierta la masa en el molde para pan preparado. Hornee durante 60 a 65 minutos, asegurándose de cubrir el pan ligeramente con papel aluminio a la mitad del tiempo de cocción para evitar que la parte superior se dore demasiado.

El pan estará listo cuando al insertar un palillo en el centro, este salga limpio con solo unas pocas migas húmedas. Esto puede ocurrir antes o después de 60-65 minutos, dependiendo del horno, así que empieza a revisarlo cada 5 minutos alrededor de los 55 minutos.

Deja que el pan se enfríe completamente en el molde sobre una rejilla antes de desmoldar y cortar.

Cubre y guarda el pan de calabaza sobrante a temperatura ambiente hasta por 3 o 4 días, o en el refrigerador hasta por una semana.

Leer también: Receta: cómo se hace el dulce de calabaza

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.