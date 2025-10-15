El pan de muerto no solo es un elemento esencial en las ofrendas, sino también uno de los postres más populares durante los meses de octubre y noviembre.

Muchas personas acostumbran comerlo con una taza de café, atole o chocolate caliente. Y otras más se resisten a este combo por la cantidad de calorías que aporta.

Hoy en Menú te decimos cuál es su valor nutricional para que decidas consumir pan de muerto conforme tu estilo de alimentación.

El pan de muerto, protagonista de la temporada, puede disfrutarse con moderación y equilibrio. Foto: Unsplash

¿Cuántas calorías tiene el pan de muerto solo?

El pan de muerto es un elemento de gran tradición en México; es parte fundamental de los altares del Día de Muertos por su simbolismo y también uno de los favoritos por su característico sabor a naranja y azahar.

De acuerdo con el diccionario Larousse Cocina, en su versión más tradicional se prepara con forma circular, se cubre con azúcar y tiene un sabor mantequilloso.

Aunque, de acuerdo con la nutrióloga Itzel Valtierra Martínez, del Área de Nutrición y Salud de la División de Promoción a la Salud del IMSS, se debe consumir con moderación.

Según la especialista, una pieza de 100 g de pan de muerto aporta cerca de 400 calorías, lo que representa una cantidad considerable dentro del consumo diario recomendado, especialmente para personas en tratamiento por sobrepeso u obesidad.

Por otra parte, el contador nutricional Fitia señala que la misma porción contiene 6.9 g de grasa, 39.9 g de carbohidratos y 17.6 g de azúcar.

Al ser un pan es rico en azúcar, grasa y harinas refinadas, su ingesta desmedida puede ser riesgosa para ciertos grupos de personas (con diabetes, sobrepeso o enfermedades cardiovasculares y metabólicas).

Disfrutar el pan de muerto sin culpa es posible con elecciones inteligentes en la mesa. Foto: Unsplash

¿Cuántas calorías tiene un pan de muerto acompañado por una bebida?

Por lo general, en México se acompaña el pan de muerto con café, atole y chocolate. En definitiva, esto incrementa su aporte calórico; pero es posible disfrutar el combo de manera consciente e informada.

Chocolate caliente

Preparada con 16.2 g de polvo de chocolate disuelto en 180 ml de leche descremada, aporta aproximadamente 69 calorías. Sin embargo, dicha cantidad puede variar por el tipo de leche utilizada o si se sustituye con agua.

Al sumar las calorías con el pan de muerto, el combo da como resultado entre 450 y 500 calorías.

Chocolate caliente. Foto: Freepik

Atole

El atole es una bebida caliente y espesa elaborada a base de maíz cocido, molido y desleído en agua.

De acuerdo con datos de Fitia, una taza puede aportar desde 107 calorías en su versión instantánea o 210 calorías cuando incluye maíz, leche y azúcar.

Al acompañarlo con una pieza mediana de pan de muerto, el aporte de calorías puede ser de entre 510 y 530 calorías.

Atole. Foto: Imagen generada con IA

Café

Según información del IMSS, el café es una de las bebidas adecuadas para acompañar el pan de muerto, siempre que no se le agregue endulzantes o leche.

De acuerdo con Mayo Clinic, una taza de café negro contiene cerca de 5 calorías y no aporta grasa, por lo que resulta una opción ligera para equilibrar el consumo calórico durante esta temporada.

Si se acompaña una pieza de pan de muerto, el consumo total sería de 405 calorías aproximadamente.

Así que el café es la opción más ligera para acompañar un pan de muerto. Además de su contenido bajo de calorías, esta bebida aporta vitaminas del grupo B, minerales (potasio, magnesio, fósforo y manganeso) y antioxidantes.

Café. Foto: Freepik

Disfrutar este postre de temporada es posible cuando se eligen opciones de bebidas menos azucaradas.

