El último trimestre del año se acerca lento pero seguro junto con todas sus delicias.

Para que la espera no se te haga eterna, quizá quieras empezar a planear tu agenda para los días más deliciosos del año, y hoy en Menú te ayudamos con esa tarea.

Toma nota porque aquí te dejamos los detalles del Café y Chocolate Fest: Día de Muertos.

¿Qué es el Café y Chocolate Fest?

¡Uno de los festivales más deliciosos de toda la CDMX! El Café y Chocolate Fest se caracteriza por sus catas de café y chocolate, talleres, pláticas, y degustaciones. Se trata de toda una experiencia llena de sabor en la que además se aprende mucho de la mano de los expositores, productores, y expertos.

Foto: Unsplash.

Claro que la parte favorita de todos es la vendimia. Si eres un entusiasta del chocolate o el café, no hay mejor lugar para conseguir algún tipo de chocolate exótico o tradicional elaborado con cacao 100% natural.

Leer también: 7 lugares dónde tomar chocolate caliente

¿Qué habrá en el Café y Chocolate Fest: Día de Muertos?

Este evento abierto al público, al igual que su versión regular, estará lleno de catas, talleres, y mucho más. ¡Incluso podrás hacer tu propio chocolate!

La mejor parte es que la entrada es libre por lo que no tienes que preocuparte por conseguir entradas o algo por el estilo. Además, se trata de un evento para toda la familia, habrá cuenta cuentos y talleres para las infancias.

Foto: Unsplash.

¡Te lo vas a pasar increíble en una de las mejores temporadas del año!

Leer también: Receta: Cómo hacer café de olla con naranja

Café y Chocolate Fest: Día de Muertos

Dirección: Museo Nacional de Culturas Populares. Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX.

Museo Nacional de Culturas Populares. Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX. Fecha: 10, 11, y 12 de octubre.

10, 11, y 12 de octubre. Horarios: de 10:00 a 19:00 hrs.

de 10:00 a 19:00 hrs. Costo: Entrada libre (consumo en el lugar)

¡Tu festival favorito regresa con pan de muerto! Foto: Unsplash.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters