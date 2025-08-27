Más Información
De evadir el IVA de un Boing a tener propiedades de lujo; los mejores memes que dejó la casa de 12 mdp de Noroña
Tired Girl Makeup: ¿de qué trata la nueva tendencia viral en TikTok?; maquillaje desata controversia
El último trimestre del año se acerca lento pero seguro junto con todas sus delicias.
Para que la espera no se te haga eterna, quizá quieras empezar a planear tu agenda para los días más deliciosos del año, y hoy en Menú te ayudamos con esa tarea.
Toma nota porque aquí te dejamos los detalles del Café y Chocolate Fest: Día de Muertos.
¿Qué es el Café y Chocolate Fest?
¡Uno de los festivales más deliciosos de toda la CDMX! El Café y Chocolate Fest se caracteriza por sus catas de café y chocolate, talleres, pláticas, y degustaciones. Se trata de toda una experiencia llena de sabor en la que además se aprende mucho de la mano de los expositores, productores, y expertos.
Claro que la parte favorita de todos es la vendimia. Si eres un entusiasta del chocolate o el café, no hay mejor lugar para conseguir algún tipo de chocolate exótico o tradicional elaborado con cacao 100% natural.
Leer también: 7 lugares dónde tomar chocolate caliente
¿Qué habrá en el Café y Chocolate Fest: Día de Muertos?
Este evento abierto al público, al igual que su versión regular, estará lleno de catas, talleres, y mucho más. ¡Incluso podrás hacer tu propio chocolate!
La mejor parte es que la entrada es libre por lo que no tienes que preocuparte por conseguir entradas o algo por el estilo. Además, se trata de un evento para toda la familia, habrá cuenta cuentos y talleres para las infancias.
¡Te lo vas a pasar increíble en una de las mejores temporadas del año!
Leer también: Receta: Cómo hacer café de olla con naranja
Café y Chocolate Fest: Día de Muertos
- Dirección: Museo Nacional de Culturas Populares. Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX.
- Fecha: 10, 11, y 12 de octubre.
- Horarios: de 10:00 a 19:00 hrs.
- Costo: Entrada libre (consumo en el lugar)
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters