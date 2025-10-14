Croque Voyage es una panadería que se ha ganado un lugar especial en la escena gastronómica de la Ciudad de México por su enfoque en masas fermentadas y laminados de influencia francesa, como los croissants y rolls, pero integrando siempre ingredientes y sabores de origen local.

Su filosofía se centra en la calidad de los procesos, la precisión y la sorpresa en cada bocado. Por ello, hoy en Menú queremos hablarte de su pieza estrella de la temporada: un pan de muerto de talavera.

Croque Voyage sorprende con su propuesta de pan de muerto

Croque Voyage, la panadería ubicada a unos pasos del corazón de Coyoacán y reconocida por sus deliciosos croissants clásicos y creativos. Esta temporada, anuncia el lanzamiento de su edición especial de Día de Muertos: el Pan de Muerto "Talavera".

Esta pieza no es solo un manjar, sino un homenaje al arte popular mexicano, transformando el icónico “pan con canillas" en una delicada artesanía.

¿Por qué un pan de muerto de talavera?

El Pan de Muerto "Talavera" de Croque Voyage es una reinterpretación del clásico, pero que mantiene la esencia del pan de muerto: una masa con miga alveolada sumamente suave, enriquecida con mantequilla de alta calidad y el inconfundible aroma a azahar, con un toque de ralladura de naranja.

Sin embargo, la obra de arte reside en lo visual:

Decoración Artesanal: La corteza del pan está cubierta con un glaseado de vainilla que sirve de lienzo blanco para la réplica de los intrincados diseños de la Talavera poblana .

Utilizando delicados trazos de glasa real teñida en azul cobalto, el tono característico de la cerámica con Denominación de Origen, los panaderos de Croque Voyage pintan a mano cada pieza, asegurando que no haya dos panes idénticos.

Simbolismo: Esta fusión celebra dos pilares de la cultura mexicana: la tradición del Día de Muertos y la maestría artesanal de la Talavera. Cada "huesito" de pan se convierte en un pincelazo de historia, recuerda tomarle la foto antes de comerlo.

Foto: Cortesía.

Además, Daniel Lopez, chef de Crpque Voyage, menciona que "el Pan de Muerto de esta temporada es un homenaje a Puebla y sus tradiciones". Rescata también la forma en que el pan de muerto de talavera rescata la tradición y complejidad de la auténtica talavera poblana.

Y para nada te lo vas a querer perder, pues el pan de muerto de talavera de Croque Voyage "es un pan que invita a ser admirado antes de ser degustado; es, literalmente, un trozo de arte y memoria para la ofrenda.”

¿Cuánto tiempo estará disponible el pan de muerto de talavera de Croque Voyage?

El Pan de Muerto "Talavera" de Croque Voyage estará disponible únicamente durante la temporada de Día de Muertos hasta el 15 de noviembre, si lo quieres probar se tiene que pedir con un día de anticipación. El costo es de $70.00 pesos.

Foto: Cortesía.

También cuentan con pan de muerto en su versión clásica, cubierto de chocolate, relleno de horchata y cubierto de pinole, así como uno relleno de frutos rojos y vainilla.

Croque Voyage

Dirección: Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Coyoacán

Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Coyoacán Horario: Lun. a vie de 7:30 a 20:30 hrs. Sáb de 9:00 a 20:30 hrs. Dom. de 9:00 a 17:30 hrs.

Lun. a vie de 7:30 a 20:30 hrs. Sáb de 9:00 a 20:30 hrs. Dom. de 9:00 a 17:30 hrs. IG: croque_v

