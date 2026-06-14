Con un promedio de edad de 44 años del personal docente y con escuelas normales que representan apenas 2.8% de la matrícula nacional de educación superior, México enfrenta el reto de garantizar el relevo generacional en las aulas durante la próxima década.

En ese contexto, especialistas advierten la necesidad de fortalecer la formación de nuevos docentes ante los retos que enfrenta el sistema educativo nacional.

La situación es más visible en áreas como matemáticas, ciencias e inglés, donde organismos como la UNESCO y la OCDE han reportado desafíos para garantizar suficientes docentes especializados, particularmente en comunidades rurales e indígenas y en zonas con mayores rezagos educativos.

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Aunque la matrícula en escuelas normales mostró una recuperación gradual en los últimos años, el crecimiento ha sido moderado. De acuerdo con cifras de la SEP y la ANUIES, el número de estudiantes normalistas pasó de alrededor de 108 mil alumnos en el ciclo 2015-2016 a cerca de 115 mil en 2024, luego de varios años de estancamiento y caídas en distintas entidades del país.

De acuerdo con el análisis La disminución de la matrícula en las normales: un panorama, con base en estadísticas de la SEP, entidades como Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas y Tabasco registraron caídas superiores a 60% en matrícula normalista, mientras que Oaxaca, Colima, Campeche y Nayarit reportaron reducciones cercanas a la mitad de sus estudiantes durante los últimos años.

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Los expertos aseguran que de mantenerse esta tendencia, México podría enfrentar mayores dificultades para cubrir vacantes docentes en educación básica y media superior, particularmente en zonas marginadas, donde históricamente existe menor disponibilidad de maestros y mayores niveles de rezago educativo.

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La UNESCO expone que el mundo enfrentará un déficit de 44 millones de docentes hacia 2030, panorama que podría impactar con mayor fuerza a países con brechas educativas y dificultades para atraer nuevos perfiles a la profesión docente, como México.

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En tanto, la UNICEF señala que es “urgente fortalecer las capacidades de las y los docentes, tanto los que actualmente dan clases como los que están en formación”, ante los retos que enfrenta el sistema educativo mexicano, especialmente en escuelas indígenas, rurales y de alta marginación.

Para Erik Avilés, director general de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, el problema ya tiene efectos visibles en las regiones más vulnerables. Afirma que la escasez de docentes jóvenes y especializados golpea principalmente a comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, donde persisten grupos saturados, esquemas multigrado y falta de especialistas en matemáticas, ciencias e inglés.

Es urgente fortalecer las capacidades de los docentes, especialmente en escuelas indígenas y rurales: UNICEF. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

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Advierte que el fenómeno ocurre en un contexto de rezago educativo persistente. Con base en cifras del INEA, señala que 27.5 millones de personas mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo, lo que equivale a 27% de la población de ese rango de edad.

De acuerdo con sus estimaciones, para 2030 las pensiones del magisterio podrían absorber 41% del presupuesto educativo y alcanzar alrededor de 600 mil millones de pesos. Mientras tanto, el gasto por estudiante en infraestructura y formación docente permanecería limitado.

Avilés proyecta además una ola de jubilaciones que podría superar los 600 mil docentes durante la próxima década. Advierte que, si la matrícula normalista no crece de forma acelerada, muchas vacantes podrían cubrirse mediante mecanismos extraordinarios o contrataciones emergentes.

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También observa una distribución desigual de los docentes especializados. La escasez, afirma, se concentra en asignaturas técnicas y en regiones con menor capacidad para atraer egresados normalistas. Entre los sectores más afectados ubica a escuelas preescolares, primarias indígenas y telesecundarias rurales, donde faltan especialistas en inglés, artes, educación física y tecnologías.

Sostiene que el envejecimiento del magisterio es resultado de una disminución sostenida de la matrícula normalista durante más de una década. Considera que el déficit mundial de docentes reportado por la UNESCO tendrá repercusiones para México y advierte que las caídas registradas en entidades como Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas y Tabasco reflejan desafíos que podrían sentirse en las aulas durante los próximos años.

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El especialista en temas educativos, Fernando Ruiz, coincide en que el reto rebasa el simple reemplazo de docentes que se jubilan. A su juicio, la discusión también involucra la calidad de la formación inicial y el diseño institucional que regula el ingreso, asignación y permanencia de los maestros. Explica que el envejecimiento de la planta docente ocurre al mismo tiempo que disminuye la matrícula en las escuelas normales y persisten dificultades para atraer perfiles especializados en matemáticas, ciencias e inglés.

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Sin embargo, subraya que el problema no se limita al número de docentes disponibles, sino también a su distribución territorial.

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Mientras las zonas urbanas concentran mayores posibilidades para atraer y retener maestros, las comunidades rurales, indígenas y marginadas enfrentan mayor dificultad para cubrir vacantes y reducir la rotación del personal, señala.

Añade que las necesidades tampoco son homogéneas entre niveles educativos. Aunque la mayor concentración de docentes se encuentra en primaria, existen mayores dificultades para encontrar perfiles especializados en preescolar y secundaria.

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Comenta que el relevo generacional depende de factores presupuestales e institucionales, entre ellos la creación de plazas, los procesos administrativos de contratación y la capacidad financiera de los estados para incorporar nuevos perfiles.

También observa que parte del magisterio ha prolongado su permanencia en el servicio por razones económicas y laborales, situación que modifica las proyecciones de sustitución generacional.

Agrega que el análisis debe incorporar los cambios demográficos que experimenta el país. La disminución gradual en el número de niñas, niños y adolescentes implica que el desafío consiste en formar más docentes y garantizar perfiles pertinentes, fortalecer la distribución territorial y mejorar la calidad.

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Asevera que el debate debe abarcar la capacidad del sistema educativo para colocar a docentes adecuados a las regiones donde más se necesitan.

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