Trece egresadas y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron seleccionados para recibir la beca Fulbright-García Robles 2026, uno de los programas de intercambio académico más prestigiosos entre México y Estados Unidos, gracias a su excelencia académica y liderazgo.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios, dijo que las y los universitarios realizarán estudios de posgrado, prácticas profesionales y estancias de investigación en instituciones de renombre internacional como Harvard, Princeton, Columbia, Carnegie Mellon, Purdue, Rice y Notre Dame, entre otras.

Durante la ceremonia de despedida realizada en la Embajada de Estados Unidos en México, el director general de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, Francisco Suárez Güemes, acompañó a los seis mujeres y siete hombres beneficiarios del programa impulsado por la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS).

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Los becarios desarrollarán proyectos académicos en áreas estratégicas como derecho, economía, políticas públicas, ingeniería industrial, química, ciencia de materiales y neurociencias.

Entre los seleccionados destacan Anahí Cárdenas Flores, quien estudiará en la Universidad de Harvard; Adrián Estrada Hernández, en la Universidad de Princeton; Jesús David Muñoz Muñoz, en la Universidad de Columbia; y José Eduardo Marcos De Hilario, en la Universidad Carnegie Mellon.

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También fueron beneficiados Itzel Valdez Álvarez, Claudia Lucero Castillo Aguilar, Alejandra Elodia Straffon Díaz, Fernando Varela Mendoza, Fernando Torres Pérez, José Santiago Jara Sarracino, Tamara Isabel Arenas Vázquez, Cinthya Berenice Sánchez Flores y Víctor Alejandro Butrón Barrera.

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Durante el acto, Alma Calderón, encargada de la Dirección Ejecutiva de COMEXUS, destacó que la generación 2026 está integrada por 61 becarias y becarios de distintas entidades del país, quienes cursarán estudios en 36 universidades de alto prestigio.

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"Representan la vanguardia de esta historia compartida; su talento, capacidad analítica y visión han sido reconocidos y seleccionados", afirmó.

La funcionaria subrayó que la beca implica una responsabilidad que trasciende el ámbito académico, pues cada participante se convierte en embajador de México y en un puente de cooperación entre ambas naciones.

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Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, Silvio González, aseguró que las y los jóvenes forman parte de una generación que contribuirá al futuro compartido de América del Norte mediante el conocimiento y la colaboración internacional.

En representación de la Secretaría de Educación Pública, Veremundo Carrillo Reveles destacó que la experiencia académica en el extranjero no solo fortalece la formación profesional, sino que también transforma la visión de quienes tienen la oportunidad de cruzar fronteras para aprender e innovar.

La generación 2026 se incorporará a una red de más de 5 mil 680 exbecarias y exbecarios Fulbright-García Robles que, desde 1990, han contribuido al desarrollo científico, académico, cultural y gubernamental de México, fortaleciendo los vínculos de cooperación entre ambos países.

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