Como cada mes, Central de Inteligencia Política (CIP) presenta el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mayo estuvo dominado por tres ejes: el caso Rocha Moya y la petición de extradición de Estados Unidos, la crisis del calendario escolar con Mario Delgado y la CNTE, y la antesala del Mundial 2026. Dos relevos de gabinete (Columba López y Leticia Ramírez) generaron cobertura propia.

Los destacados

Marcelo Ebrard: SE

Su mejor mes desde que llegó a Economía. El acuerdo con la Unión Europea, la misión en Canadá, la inversión de General Motors, el alza de 10.4% en inversión extranjera y la ventanilla única de trámites construyeron una narrativa de gestor en plena forma. La investigación por la estancia de su hijo en Londres, que en abril le costó puntos negativos, prácticamente desapareció durante mayo.

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Ricardo Trevilla: Sedena

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El decomiso de más de 22 mil armas, detenciones en Sonora y Sinaloa, la inauguración del hospital más grande de Latinoamérica y el triunfo del equipo de la Defensa en la Copa de Naciones CSIO5 en Roma, le dieron la mayoría de su cobertura positiva. Sólo los señalamientos por el nombramiento del general Gerardo Mérida como secretario de Seguridad de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya rompieron el patrón.

Alicia Bárcena: Semarnat

El giro más espectacular del mes. Bárcena pasó del peor saldo de abril a la tercera mejor cobertura efectiva de mayo. Una sola decisión lo explica: el rechazo al proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual concentró 85% de su cobertura con tono positivo. Es un caso de manual sobre cómo una acción contundente reescribe una narrativa en días.

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Raymundo Morales: Semar

Mes intenso y bien comunicado. El desmantelamiento de cinco laboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la intercepción de más de dos toneladas de sustancias ilícitas y la captura de más de mil generadores de violencia compusieron un perfil de secretaría activa en múltiples frentes. Los señalamientos de corrupción interna no alcanzaron a contaminar el balance. La Semar recuperó el volumen y el tono que no tuvo en abril.

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Los rezagados

Secretaría de las Mujeres

La dependencia sin titular generó una de las coberturas más bajas del gabinete. Lo más mediático fue la exigencia de colectivos feministas para que la Presidenta nombre una nueva secretaria. Una secretaría sin voz propia es una secretaría sin agenda.

Roberto Velasco: SRE

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Primer mes en terreno negativo para el nuevo canciller. El caso Rocha Moya absorbió la mayoría de su cobertura —protocolos, declaraciones, evasiones. La firma del Acuerdo Modernizado con la Unión Europea y el reconocimiento del AIFA fueron sus mejores momentos. Pero la diplomacia del silencio que le exige el caso Rocha tiene un costo.

Rosa Icela Rodríguez: Segob

Para todos los gobiernos, lidiar con la CNTE ha sido complicado. Y la secretaria de Gobernación lo sabe bien. Entre marchas y exigencias sociales, la cobertura de la Segob se vio revuelta en mayo. Campesinos, transportistas, la CNTE, normalistas del IPN y la Coordinadora de Teleeducación convergieron en Bucareli con pliegos distintos y el mismo destino. Todo esto a unos días del Mundial de la FIFA 2026.

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Mario Delgado: SEP

La crisis del calendario escolar desató una reacción en cadena: rechazo de padres de familia, cuestionamiento de la CNDH, oposición de gobernadores de Jalisco y Guanajuato, y el golpe definitivo.

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A lo anterior se sumaron señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el entorno de Rocha Moya. Mayo dejó a Delgado muy frágil, y el Mundial no le garantiza tregua: la CNTE ya amenaza con huelga.

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