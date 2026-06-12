Después de bloquear Avenida Paseo de la Reforma, Juárez y Bucareli por cinco horas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron acabar las actividades de su doceavo día de huelga nacional y reunirse este sábado 13 de junio a las 12:00 horas con el objetivo de definir si continúan su plantón en la Ciudad de México.

“Atentos a las decisiones de la Asamblea Nacional Representativa que va a sesionar hoy por la tarde-noche, y mañana compañeros, representantes de escuelas, secretarios, secretarias generales, comités de lucha, les proponemos que podamos tener una reunión si están de acuerdo a las 12 del día ahí en la 9na acuérdense que nuestro campamento está afuera de la 9na”, dijo Pedro Hernández.

Luego de marchar hacia la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Isabel La Católica No.165 y no ser recibidos por autoridades educativas de la Ciudad de México ni por el secretario de educación pública, Mario Delgado Carrillo; maestros de las secciones 9, 10 y 11 acordaron a mano alzada dejar el edificio —no sin antes dejar algunas pintas en las puertas principales— y dirigirse hacia sus campamentos.

Manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Isabel La Católica No.165. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

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“Lo pongo a consideración de ustedes si vamos en marcha al plantón o aquí culminamos la actividad por el día de hoy. Entendemos que no hay una forma directa por Isabe La Católica porque hay una parte donde está cerrado. Entonces ahorita los compañeros van a decir en qué calle me parece que es Uruguay vamos a dar vuelta, vamos a salir a Eje Central y en Belisario Domínguez que es donde está nuestro campamento”, indicó el líder de la sección 9 de esta Coordinadora.

Tras protestar brevemente en las inmediaciones del edificio, lanzarse contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y criticar las propuestas planteadas por titulares de la Secretaria de Gobernación (Segob), Secretaria de Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los maestros se formaron para avanzar hacia su plantón.

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“En este edificio hay gente sin oficio, aquí es donde se aplican los descuentos, aquí es donde llegan los reportes. A las 10 de la mañana Mario Delgado mediante un mensaje me dice que ofrece una disculpa (…) en espera de que nos avisen si es más tarde yo le dije si es más tarde sin problema si es otro día también, que nos fije bien la hora y que no vuelva a darse esta cancelación”, señaló.

Manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Isabel La Católica No.165. Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

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Recordó que el gobierno planteó la desaparición del Usicamm, pero precisó que no soluciona el problema de la reforma educativa y que la propuesta de Martí Batres de mantener las Afores y que las cuentas individuales pasen a Pensionissste hará que maestros retirados pierdan derechos básicos como servicio médico y en caso de fallecimiento sus familiares no tendrían pensión.

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“Rechazamos esta propuesta porque no resuelve de fondo las cosas. Están planteando es si seguimos en la movilización o nos detenemos, necesitamos que cada escuela, comité de lucha, haga su reunión en el transcurso de la tarde y el día de mañana a las 12 del día lleve cuál es la propuesta respecto a si continúa esta jornada de lucha no lo vamos a definir aquí”, precisó el líder sindical.

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dft