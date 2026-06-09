A dos días de la inauguración del Mundial 2026 y ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo al magisterio disidente que “no es necesario hacer este tipo de manifestaciones”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 9 de junio en Palacio Nacional, el secretario de Educación, Mario Delgado, llamó a cerrar el ciclo escolar y expuso que los maestros y las maestras ganaban menos en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Además, el titular de la SEP aseguró que “hay justicia” para las y los docentes de México, como la reinstalación de quienes fueron suspendidos por oponerse a reformas.

Lee también Gobierno ofrece más; la CNTE se endurece a dos días del Mundial

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 9 de junio del 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

En el Salón Tesorería, exhibió que en el gobierno panista de Felipe Calderón un maestro ganaba 9 mil 200 pesos para después subir con el exmandatario priista Enrique Peña Nieto a más de 11 mil pesos. Mencionó que con Andrés Manuel López Obrador un docente ganaba 17 mil 635 pesos y ahora en esta administración se rebasan los 20 mil pesos.

“Es el doble de lo que ganaban con Calderón. Es claramente una de las mejores medidas y un gran reconocimiento al magisterio nacional, tener una política salarial de recuperación de todo lo que se perdió en el periodo neoliberal”, dijo Mario Delgado.

Paro nacional de la CNTE se expande por estos estados

Aclaró que los maestros que están en paro nacional son de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas.

“Queremos que haya clases, pero ahora están en paro. Es importante ya regresar para, de manera ordenada, cerrar el ciclo escolar” indicó al destacar que se ha apoyado al magisterio en los estados en paro.

Lee también Gobierno exhorta a aplicar home office desde hoy para facilitar movilidad de CDMX en el Mundial; publican medidas en el DOF

“No es necesario hacer este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos; respetamos la manifestación pacífica, pero hay una atención permanente (...)”, declaró.

Destacó el secretario de Educación que el gobierno de México atiende dos de sus principales demandas: la desaparición del Usicamm y la Ley del ISSSTE de 2007.

nro/apr