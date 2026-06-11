Al asegurar que su gobierno no reprime y que México es un país democrático, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir de agosto, se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las cuales, no están llevando a ninguna solución.

“¿A quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales sean de la CNTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México: la consulta va a hacer con ellos directo, sin intermediarios de nadie”, declaró.

Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la mandataria señaló que tras varias reuniones con integrantes de la CNTE no se ha llegado a un acuerdo y desconoce si los líderes sindicales informan a todos los maestros sobre las propuestas presentadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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“Porque estar nada más encerrados, con una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, mejor nos vamos a directo con las maestras y los maestros. (...) Se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas, se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a ser una manifestación hoy. Bueno, ya nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones, vámonos con las maestras y los maestros”, dijo.

En Palacio Nacional, precisó que continuará el diálogo con representaciones sindicales de la CNTE, sin embargo, explicó que todos los docentes del país tienen derecho a conocer las propuestas del gobierno federal, por lo que autoridades visitarán escuela por escuela para definir alternativas y atender sus demandas.

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“Además hablando con muchos maestros y maestros, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso generó muchísima corrupción, mejor que decidan y lo que decidan las maestras y los maestros, eso va a ser, pero abajo, directo”, reiteró.

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Sheinbaum Pardo consideró que muchos maestros desconocen, por ejemplo, que se abrieron más plazas en Oaxaca o se otorgan apoyos a escuelas, por lo que las reuniones con la CNTE “no nos está llevando a ninguna salida… entonces mejor informamos directo”.

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Al ser cuestionada sobre la movilización de la CNTE hacia el Estadio de la Ciudad de México y a horas del comienzo de la Copa Mundial de Futbol, la Jefa del Ejecutivo aseguró que México es un país de libertades, democrático y donde no se reprime a nadie.

Recordó que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la capital del país, los maestros tomaron el zócalo y fueron retirados por policía federal. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo con este tipo de acciones, por lo que autoridades sostienen reuniones periódicas y buscan avanzar para atender todas sus demandas.

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Destacó la implementación del Fondo de Pensiones del Bienestar y reprochó que antes existían las comisiones mixtas de sindicatos y gobiernos estatales, pues “llevaron a una corrupción tremenda”. También criticó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, la cual quitó bases y derechos de maestros.

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