La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México se llevará a cabo “sin problema”, pese a las movilizaciones y manifestaciones que se prevén en las inmediaciones del estadio, principalmente por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al comenzar su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que existe una coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que el arranque de la justa deportiva se desarrolle con normalidad.

“Como dijimos, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema. Está todo el equipo del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México para garantizarlo; va a estar muy, muy bien”, expresó.

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La Presidenta adelantó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, informarían sobre los avances de las mesas de diálogo con la CNTE y las movilizaciones registradas en los últimos días.

Sheinbaum Pardo aprovechó para enviar un mensaje de respaldo al combinado nacional rumbo a la justa mundialista.

“Como siempre, toda la suerte a la Selección Nacional”, dijo.

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