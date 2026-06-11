La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que no se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, por lo que anunciaron que el plantón en el Zócalo se mantendrá vigente y anunciaron marchas para este jueves 11 de junio.

El magisterio anunció que algunas demandas fueron atendidas, pero no se derogó la ley del ISSSTE del 2007, por lo que se acordó convocar a una movilización en dirección al estadio CDMX a tan solo horas de que inicie el partido inaugural de la Copa Mundial 2026.

La Coordinadora acordó intensificar y hacer más visibles sus movilizaciones durante los próximos días al considerar que el gobierno federal mantiene una postura de cerrazón frente a sus principales demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una reforma al sistema de pensiones.

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"El día de hoy vamos a emprender una acción donde claramente en el marco del Mundial vamos a hacer visible nuestra lucha, nuestra demanda central, y es necesario que podamos emplazar a este gobierno de puertas cerradas; en la ventana que genera esta actividad también podamos visibilizar esta lucha que emprendemos”, afirmó la dirigente de la CETEG, Elvira Veleces, al clausurar la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE.

Durante su mensaje, la lideresa magisterial sostuvo que el movimiento ha demostrado unidad y madurez política, al tiempo que emplazó al gobierno federal a reconsiderar su posición y presentar respuestas concretas a las exigencias del magisterio disidente.

Veleces señaló que la demanda por pensiones dignas para los trabajadores del Estado sigue siendo una de las principales causas de la movilización nacional iniciada el pasado 1 de junio, la cual ha sumado a docentes y trabajadores que participan por primera vez en acciones de protesta.

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La dirigente afirmó que la lucha emprendida por la Coordinadora ha logrado aglutinar a miles de trabajadores en distintas entidades del país y reiteró que las demandas centrales deben mantenerse como eje de la movilización.

Asimismo, advirtió que el movimiento no condicionará sus acciones al calendario deportivo internacional, aunque aprovechará la atención mediática generada por la Copa Mundial de Futbol 2026 para difundir sus reclamos.

“La lucha no termina aquí y justamente no se define por un calendario de un Mundial de futbol, pero sí necesitamos hacer visible esta lucha siempre en las calles”, expresó ante los delegados reunidos en la ANR.

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Tras varias horas de discusión, la Asamblea Nacional Representativa acordó mantener la huelga nacional, el plantón en la Ciudad de México y las movilizaciones en distintos estados del país, bajo el argumento de que las autoridades federales no han atendido de manera satisfactoria sus demandas de fondo.

La sesión fue recesada a las 3:57 horas de este jueves, con el compromiso de que los acuerdos y tareas emanados de la ANR fortalezcan la estrategia de presión de la Coordinadora en los próximos días.

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