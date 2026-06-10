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Los accesos vehiculares al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron cerrados con la colocación de dovelas de concreto sobre la avenida Capitán Díaz León, como parte del operativo de seguridad desplegado ante las movilizaciones anunciadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En la zona continúa la presencia de centenares de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes mantienen la vigilancia en los alrededores de la terminal aérea y puntos estratégicos de vialidad.
Las autoridades capitalinas mantienen el dispositivo de seguridad y las restricciones de acceso para evitar afectaciones a la operación aeroportuaria y garantizar la movilidad en la zona.
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Usuarios y trabajadores del aeropuerto han sido informados sobre las medidas implementadas, mientras continúan los cierres y la presencia policiaca en los alrededores de la terminal aérea.
Blindan Terminal 1 del AICM por protestas de la CNTE; despliegan mil policías y colocan vallas de concreto
vr/cr
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