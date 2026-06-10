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El director del Metro, Adrián Rubalcava, dio a conocer que, debido a las manifestaciones de la CNTE que pretenden llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se encuentran dando servicio emergente en las estaciones que se encuentran cerradas de la Línea 5.
Indicó que los autobuses se encuentran dando servicio en el circuito entre las estaciones Hangares y Oceanía, las mismas que permanecen cerradas por las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
“Para apoyar la movilidad de las personas usuarias de la Línea 5 del Metro CDMX, unidades de RTP realizan servicio en circuito entre las estaciones Hangares y Oceanía”, publicó en redes sociales.
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Rubalcava reiteró que las estaciones Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán de la Línea 1 del Metro, así como Oceanía, Hangares y Terminal Aérea y Pantitlán de la Línea 5, permanecen cerradas de manera temporal.
“Los trenes continúan circulando en el resto de ambas líneas. Agradecemos tu comprensión y te recomendamos tomar previsiones en tus traslados”, concluyó.
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mahc/LL
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