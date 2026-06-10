Ante las manifestaciones que se prevén para las próximas horas en la CDMX, a un día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, particularmente en Calzada de Tlalpan y la zona del AICM, autoridades capitalinas pondrán en marcha “un plan emergente” de movilidad con cierres en algunos puntos, para garantizar los traslados de la población y turistas que se encuentran en la capital, dio a conocer el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

“Por las afectaciones que se producen por el cierre de vialidades, la Secretaría de Movilidad pondrá en operación un plan emergente para garantizar el traslado de los usuarios por vías alternas, con auxilio de toda la red de transportes, RTP, Sistema de Transportes Eléctricos, Metrobús”, dijo.

Adelantó que ante la posibilidad de que haya movilizaciones en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se tendrían que cerrar de forma temporal las estaciones del Metro Oceanía y Pantitlán —ambas de la línea 5—, pero se garantizará “el servicio en toda esa ruta con los diferentes tipos de transporte”, dijo.

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Asimismo, detalló que en el caso de la línea 4 del Metrobús, ruta que va hacia el Aeropuerto, así como la de RTP que sale de Chapultepec también hacia el Aeropuerto, se estarían usando rutas alternas.

Por otro lado, ante la posibilidad de un cierre temporal en la Calzada de Tlalpan, así como la suspensión temporal del servicio del Tren Ligero de Taxqueña hacia Xochimilco, se implementarían rutas alternas tanto de RTP como de unidades de Transportes Eléctricos, que correrían sobre las vías paralelas a Calzada de Tlalpan, de acuerdo con el secretario.

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“Este plan de contingencia busca garantizar la continuidad del servicio ante esos cierres viales, también manifestaciones, lluvias y cualquier otra contingencia, la estrategia es activar retornos operativos, desvíos controlados, rutas alternas y servicios emergentes según la magnitud de la afectación. El resultado esperado es garantizar la movilidad de los usuarios”, explicó.

LL