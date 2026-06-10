El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) sugirió a los viajeros que tienen programado un vuelo para este día, que anticipen su llega a al terminal aérea debido a que se espera la presencia de manifestaciones en los alrededores.

A través de redes sociales, informó que como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario.

Ante la posible presencia de manifestantes en los alrededores de la terminal aérea capitalina, que afectarían el arribo de usuarios a las terminales, el AICM recomendó tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto.

Este miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) indicó que, dependiendo de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), los manifestantes definirán si realizan una movilización hacia el aeropuerto.

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#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.



Pedimos tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

Reabre rampa de acceso dañada en la Terminal 2

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer que ya fue reabierta la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2 (T2), luego de los trabajos de reforzamiento integral de la estructura en el lugar que resultó dañado el domingo pasado durante trabajos de mantenimiento.

La zona afectada fue reabierta a la circulación desde las primeras horas de esta mañana, informó el AICM a través de un comunicado, donde también refirió que se hace la "inspección de las demás rampas para verificar su situación y tomar acciones inmediatas en las que se requiera".

Señaló que luego de que el domingo, durante labores de mantenimiento en las rampas de ascenso y descenso que conectan el área de salidas de la T2, maquinaria fracturó un área de la rampa que lleva a la planta alta, por lo que se demolió la zona afectada.

El aeropuerto capitalino explicó que se amplió la oquedad y se realizó un "refuerzo integral a la estructura original del lugar afectado", para garantizar la seguridad de los automovilistas que circulan por esa zona.

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