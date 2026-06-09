Tras las goteras y filtraciones de agua que se registraron en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, apenas unas horas de su reapertura al público, se trabaja en la instalación de una charola para revertir esta situación, explicó el director general del Metro, Adrián Rubalcava, quien afirmó que se trata de un “tema menor” aunque se percibe “como un tema mayor” que generó mucha polémica al ocurrir luego de la reapertura de la estación.

Explicó que los techos de la estación y el recién inaugurado Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan empatan en un mismo lugar, por lo que se requiere de la instalación de esa charola.

“En lo que corresponde a San Antonio Abad, la afectación que tuvimos es por una junta constructiva que tuvimos con el Parque Elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que se instaló una techumbre extra, que se conectó con el vestíbulo alto de la estación y esta junta constructiva, cuando se concluyó la obra, requiere de la instalación de una charola, ambos techos empatan en un mismo lugar, la charola ya se está instalando, es un tema menor, aunque se percibe como un tema mayor porque cae el agua justamente donde está el andén y eso obviamente después de la inauguración generó mucha polémica”, dijo.

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Respecto a la estación Xola, indicó que se ha registrado “una afectación importante” en las luminarias debido a filtraciones de agua, por lo que señaló que ayer, en recorrido, se encontró que la empresa encargada de la obra no puso el impermeabilizante, tarea que se está llevando a cabo este martes. Debido a esto, dijo, se prevé que esa estación quede lista para el viernes.

Estaciones de la Línea 2 "están casi concluidas"

Respecto a la intervención de las estaciones en la Línea 2, de cara al Mundial 2026, el director general reconoció que “todavía hay algunos detalles por concluir” aunque prácticamente todas las estaciones están “casi concluidas”.

“Ha sido una labor titánica, fueron 70 vías de ejecución de obra, obras que tuvieron intervención mayor, no son obras menores, son obras de una gran magnitud, con una característica que es una inversión importante del Gobierno federal y que sin duda ya estamos en los últimos detalles para poder reaperturar la totalidad de las estaciones”, dijo.

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En entrevista con medios de comunicación, explicó que, si bien este martes se tenía contemplado inaugurar las estaciones Universidad de la Línea 3 y Taxqueña de la Línea 2, debido a cambios en la agenda de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, esto se reprogramó.

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