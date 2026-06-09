A partir de este 9 de junio arrancó operaciones la línea 14 del Trolebús o “Ruta de los Animales Silvestres” que conectará Huipulco con el Metro Universidad, con una flota compuesta por 19 trolebuses, la cual también permitirá trasladar a la población que acudirá al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 que arranca este jueves.

Las unidades de esta línea llevan imágenes de animales característicos de la CDMX, como son teporingo, falso camaleón, ticuiche y tlacuache.

En un evento sin presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien de último momento cambió su agenda debido a las movilizaciones de la CNTE, el director general de Servicios de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, explicó que esta nueva ruta permitirá a los usuarios viajar de Huipulco a Universidad en un promedio de 33 minutos. Se beneficiarán 120 mil usuarios diariamente.

El evento transcurrió sin presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien de último momento cambió su agenda debido a las movilizaciones de la CNTE. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Asimismo, explicó que se invirtieron 444 millones de pesos para la adquisición de trolebuses e instalación eléctrica para esta línea.

Desde el Cetram Universidad, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que, con esta línea, desaparecieron algunas vagonetas que daban servicio en la zona, pero cuyos prestadores de servicio se sumarán a la ruta del Trolebús.

Explicó que esta es “una primera fase” de la línea, pues eventualmente, se buscará “engarzar” esta línea con la recién inaugurada línea Cero o “Ruta del Chapulín” y la línea 12, ambas del Trolebús, así como con la línea 3 del Metro, para convertir a este punto “en un nodo” muy importante para la movilidad.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que con esta línea, desaparecieron algunas vagonetas que daban servicio en la zona. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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“Con este banderazo que vamos a dar inicia la operación”, explicó el secretario al dar a conocer que se buscará crear “circuitos” que permitan mejorar la movilidad para los habitantes.

vr