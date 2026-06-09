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A dos días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que se realizará en la Ciudad de México este jueves 11 de junio, el secretario de Gobierno, César Cravioto, se reunió este martes con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quienes exhortó a desarrollar sus actividades “de manera pacífica”.
La reunión se realiza en Calzada de Tlalpan y el cruce con División del Norte.
“El secretario de Gobierno ya se encuentra en Calzada de Tlalpan y su cruce con División del Norte, donde mantiene diálogo con las y los integrantes de la CNTE para exhortar a que sus acciones se desarrollen de manera pacífica y contribuyan a reducir las afectaciones a la movilidad y a las actividades cotidianas de la ciudadanía”, dio a conocer la Secretaría de Gobierno por medio de redes sociales.
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En su cuenta personal, el secretario afirmó que se buscará abrir el diálogo con ellos para evitar confrontaciones.
“Abriremos el diálogo para evitar confrontaciones y reducir las afectaciones a la ciudadanía”, escribió.
mahc/LL
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