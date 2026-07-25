La Marina Armada localizó y erradicó dos plantíos de marihuana al sur del municipio de Tijuana, Baja California, en el marco de las operaciones para inhabilitar centros de producción de narcóticos y estupefacientes.

Los plantíos contaban con una superficie total de 12 mil 550 metros cuadrados, siendo erradicadas mediante incineración un total 291 mil plantas de marihuana con un peso aproximado de 44.5 toneladas, reportó la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia informó que se pusieron a disposición de las autoridades competentes muestras representativas de citadas plantas, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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Marina incinera dos plantíos de marihuana en Tijuana, Baja California (25/07/2026). Foto: Especial

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México refrenda su compromiso de contribuir a la suma de esfuerzos para combatir la producción y distribución de drogas en el país, debilitando las capacidades de los grupos delictivos y evitando que lleguen a la juventud mexicana”, destacó la Semar.

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