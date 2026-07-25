A un día de visitar el estado de Morelos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la madrugada de este sábado fueron detenidos seis integrantes del grupo delictivo "La Empresa", a quienes identifica como generadores de violencia y por estar ligados a delitos de extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos.

Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC detalló que las detenciones derivan de tres órdenes de cateo realizadas en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla y que forman parte de las acciones implementadas en el país con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Entre los detenidos se encuentran cuatro mujeres y dos hombres. La primera mujer de 44 años fue capturada en un inmueble de la colonia Barrio de San Mateo, ubicado en el municipio de Atlatlahucan. La segunda detenida junto a un hombre se trata de un femenina de 23 años interceptada en el poblado de San Isidro, municipio de Yautepec.

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Las detenciones de los seis integrantes del grupo criminal "La empresa" derivan de cateos en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, Morelos (25/07/2026). Foto: Especial

En el tercer cateo fueron detenidos un hombre de 19 años y dos mujeres de 22 y 50 años de edad, ubicados en un domicilio localizado en el fraccionamiento Los Huertos de San Juan, en el municipio de Yecapixtla.

En su cuenta de X agregó que los generadores de violencia cuentan con órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Aunque no dio a conocer sus identidades, se sabe que fueron aprehendidos en una operación conjunta donde participaron la SSPC, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Morelos.

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Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad agregó que las acciones derivan de trabajos de inteligencia e investigación que les permitieron obtener datos de prueba para que un juez de control otorgara los mandamientos e intervenir los tres inmuebles usados por el grupo criminal, quien mantiene presencia en la región oriente del estado.

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En la publicación en su cuenta de X, García Harfuch recordó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, se han detenido a más de 2 mil personas por delitos de alto impacto, asegurado 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos, 858 kilogramos de droga y se han desmantelado seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

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Las recientes detenciones se dan en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que realizó ayer en la entidad, donde, junto con el Gabinete de Seguridad, refrendaron su compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el Gobierno de Morelos en el combate a la extorsión y los generadores de violencia en el estado.

Cabe destacar que ayer en la conferencia de la presidenta Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, reportó la disminución de 54% en el promedio diario de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a junio de 2026, así como la baja de delitos de alto impacto.

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