Cuatro jóvenes tlaxcaltecas, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras acudir a una oferta de trabajo, fueron rescatados en la región montañosa central de Veracruz.

Las víctimas lograron ser ubicadas con vida en el municipio de Acultzingo, donde se efectúo un fuerte operativo de seguridad en el que participaron policías estatales, Ejército mexicano y Guardia Nacional.

Loa cuatro fueron reportados como desaparecidos luego de perder comunicación con sus familiares cuando presuntamente se dirigían a realizar un trabajo, por lo que se emprendió su búsqueda en redes sociales.

Las investigaciones determinaron que el grupo viajaba a bordo de una camioneta blanca de redilas, acompañado por un segundo vehículo color gris; la última ubicación conocida correspondía a un punto del municipio de Acultzingo.

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Fue una denuncia anónima la que permitió activar un operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Municipal y personal de Protección Civil de Acultzingo.

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Las corporaciones se trasladaron al sitio, donde lograron ubicar a las cuatro personas, quienes fueron puestas bajo resguardo.

Se trata de Marco Zaid, Melanie, Diego Emir y Mario, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Sistema DIF Municipal, donde recibieron atención y se confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

Autoridades del municipio de Acultzingo informaron que se realizaron las gestiones necesarias para facilitar el regreso de las personas localizadas al estado de Tlaxcala.

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