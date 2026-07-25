Este sábado se llevó a cabo la graduación de 426 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC); 399 en la carrera de Proximidad y 27 en el perfil de Policía Penitenciaria.

En una ceremonia realizada en las instalaciones de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, y que estuvo encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y por el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho, se graduaron los efectivos de las generaciones 298 y 299.

Durante su intervención en la ceremonia, Pablo Vázquez destacó que los nuevos policías optaron por el servicio público.

"Hombres y mujeres valientes que han elegido hacer del servicio publicó su forma de vida y que hoy se suman a las filas de la Policía de la Ciudad de México para robustecer los 72 sectores policiales, los agrupamientos de la Policía Metropolitana y la seguridad en el Sistema Penitenciario, pero sobre todo para aportar su juventud, su visión innovadora, sus sueños y su energía transformadora al fotalecimiento permanente de esta institución".

Vázquez Camacho también reconoció a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

Foto: Especial

"Es mucho más que un espacio de enseñanza y formación. En esas aulas se fincan los cimientos de la construcción de paz y se forman hombres y mujeres garantes de la ley".

[Publicidad]

En total, 194 mujeres y 232 varones concluyeron el programa de formación inicial.

También, 40 servidores de la SSC culminaron el curso de mandos habilitados, con el cual pueden ejercer el cargo de mando policial de forma temporal durante el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el Secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que la Policía capitalina recientemente enfrentó, con éxito, el reto de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

[Publicidad]

"Hace apenas unas semanas, la Policía de la Ciudad de México afrontó, junto a sus aliados del Gobierno de México, con mucho éxito, uno de los retos más grandes de su historia reciente, la Copa Mundial de Fútbol".

Anuncian estímulo económico por trabajo durante el Mundial

Por su parte, Clara Brugada anunció que se entregará un estímulo económico a los policías de la Ciudad de México, por su desempeño durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

"Misión cumplida, por ello he instruido que a más tardar en la segunda quincena de septiembre todas y todos los policías y el personal operativo, reciban un estímulo económico extraordinario en reconocimiento a su entrega y a los resultados alcanzados durante el Mundial".

[Publicidad]

También anunció que solicitó la publicación para el Concurso de Promoción 2026 de la Policía capitalina, para que los uniformados puedan crecer en sus carreras profesionales.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl