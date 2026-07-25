Faltan tan solo unas horas para que las puertas de "La casa de los famosos México" vuelvan a abrirse y una nueva generación de habitantes dé de qué hablar con nuevas estrategias, equipos, pleitos y traiciones.

Desde su primer temporada, en 2023, el reality se robó la atención; y es que, aunque el formato no era nuevo, la combinación entre artistas, influencers y dinámicas que los enfrentaban directamente entre ellos, volvió a hacer que los televidentes se sentaran frente a las pantallas 24/7.

Para esta cuarta entrega, la producción decidió repetir algunas fórmulas que ya los ha llevado a romper récords de vistas, además de preparar otras sorpresas tanto para el público como para los participantes.

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Una casa con nuevos espacios

Uno de los cambios más importantes de esta temporada es la distribución de la casa. Por primera vez, y para hacer más interesante las alianzas, los habitantes no tendrán que dividirse únicamente entre dos habitaciones, ya que contará con tres cuartos: Tulúm, Ibiza y Malibú.

Este cambio busca generar nuevas maneras de relacionarse entre los participantes, pues los dormitorios suelen convertirse en puntos clave para la competencia.

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¿Quiénes son los habitantes?

Entre los famosos confirmados se encuentran:

Ernesto Laguardia (actor)

Karina Torres (influencer)

Ximena Herrera (actriz)

Aldo Rendón (stylist)

Moisés Peñaloza (actor)

Cynthia Klitbo (actriz)

Yahir (cantante)

Flor Vigna (influencer, actriz y cantante argentina)

Masad Altamini (influencer)

Arantza Ruiz (actriz)

Ese Pérez (influencer)

Fede Vigevani (creador de contenido)

Brianda Deyanara (influencer)

Memo Schutz (conductor)

Yanet García (actriz, conductora y creadora de contenido)

Además habrá dos habitantes sorpresa que serán revelados durante la gala de estreno.

¿Quiénes conducirán esta temporada?

Para el elenco de conductores regresan caras conocidas. Galilea Montijo repite como la presentadora principal de las galas, mientras que Diego de Erice y Odalys Ramírez estarán al frente de las emisiones relacionadas con la convivencia diaria.

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Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de las pre y post galas, y Marie Claire Harp será la hostess digital.

¿Dónde y cuándo verla?

El estreno será este domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas. Bajo esta señal podrán verse tanto la gala de inicio como las de eliminación.

En Canal 5 podrás seguir las galas de nominación y todas las relacionadas con la convivencia diaria: pruebas de líder, prueba semanal, salvación, etc.

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Además, los fans podrán ver lo que pasa en vivo, 24/7 a través de ViX.

¿Cuál es el premio?

Aunque para muchos de los participantes uno de los principales atractivos de entrar a la casa es la exposición mediática que el programa ofrece, lo cierto es que, como en cada competencia, hay un premio para el ganador.

El famoso que logre sobrevivir durante las 10 semanas que durará esta temporada, podrá llevarse a casa un premio de cuatro millones de pesos.

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