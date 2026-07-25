Un exjefe policial del municipio veracruzano de Atoyac fue detenido en la Ciudad de México como presunto responsable del asesinato de dos personas.

Al entonces comandante de la Policía Municipal de Atoyac, Levy “N” alias “Comandante Levy”, una demarcación asentada en la región montañosa central de Veracruz, se le acusa del doble crimen ocurrido en enero de 2023.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en ese año las dos víctimas fueron detenidas y trasladadas a la comandancia de la Policía Municipal de Atoyac; sin embargo, presuntamente el mando policial habría ordenado que no fueran puestas a disposición de la autoridad ministerial.

Posteriormente, junto con otras personas, permitió que fueran sustraídas de dichas instalaciones; y horas después, las víctimas fueron localizadas sin vida con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

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Elementos de la Policía Ministerial, en colaboración con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Ciudad de México, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Levy “N”.

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La detención se realizó en cumplimiento del mandamiento judicial emitido dentro del Proceso Penal 133/2026; por lo que se espera que el exjefe policiaco sea presentado en las próximas horas ante el Juez de Control que lo requiere para que, en audiencia inicial, se determine su situación jurídica.

En las últimas dos décadas, la región montañosa central de Veracruz ha estado sumida en una espiral de violencia relacionada con la operación de bandas delictivas y grupos del narcotráfico, muchos de los cuales se fracturaron y dividieron en facciones.

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