Acabó el Mundial de Futbol y, con ello, los cines pueden respirar y volver a la normalidad.

Tras casi un mes de partidos, se espera que la audiencia vuelva a sus niveles de fin de semana y hay un puñado de cintas que abren la etapa, dos de las cuales damos cuenta aquí.

Lee también Aislinn Derbez tiene vocación por el drama

"Impacto Mortal". La historia, a golpe de ojo, es sencilla y podría decirse predecible.

Un vuelo de Los Ángeles a Shanghái sufre una falla y se ve obligado a un aterrizaje forzoso en medio del océano. Los sobrevivientes quedan atrapados entre los restos del avión, mientras un grupo de tiburones, atraída por el caos, comienza a rodearlos. Y ahí empieza la carrera contra el reloj, porque el fuselaje está hundiéndose y deben tomar la decisión de arriesgarse en el agua o buscar sobrevivir dentro del avión.

Y sí, podría decirse que el hilo conductor es parecido a "Open water", la cinta independiente de 2003, sobre una pareja que es olvidada en el mar a merced de los tiburones. O al relato que Quint, en "Tiburón", hace cuando recuerda cómo varios de sus compañeros fueron muriendo en las fauces de los escualos, tras entregar la bomba que impactaría en Hiroshima y Nagasaki, durante la Segunda Guerra Mundial.

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"Impacto mortal" tiene como garantía al realizador Renny Harlin, quien ya demostró su destreza en contar historias tiburoneras en "Alerta en lo profundo" y de acción con "Alta velocidad".

Ahora echó mano de un elenco integrado, entre otros, por Ben Kingsley ("Gandhi") y Aaron Eckhart ("Batman"), junto con Lucy Barrett ("Hechiceras") y Molly Belle Wright ("La peor obra de Navidad").

"Quería personajes realistas y cercanos, incluso si quitas el accidente aéreo y los tiburones, quería que siguieran siendo interesantes de seguir”, contó el realizador en una entrevista.

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Genne Simmons, el mítico fundador del grupo roquero Kiss, es productor de la historia. Y estaba muy interesado en un gran sonido, por eso cuando es la escena del accidente, se pueden oír metal doblándose, golpes en seco y muchos gritos, haciendo caótico todo.

"Harlin recupera parte de su antiguo vigor de Duro de Matar 2 en la vertiginosa aceleración de la violencia cuando el equipo defectuoso y la tripulación son incapaces de contener el fuego. El director vuelve a demostrar su astucia para la acción", considera la crítica de The Hollywood Reporter.

“Como todas las grandes películas, es una cinta sólida y entretenida que trata sobre un avión que se estrella contra un montón de tiburones. Y déjenme decirles que esos tiburones tienen muchísima hambre. (...) si bien esta no es la mejor película de tiburones, está mucho más arriba en la cadena alimenticia de lo que debería estar”, destaca por su parte Indiwiere.

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"Hasta el fin del mundo". Una película que reúne a Aisslin Derbez y Mauricio Ochmann, que fueron pareja sensación inicialmente en cine con la comedia romántica "A la mala" y que luego continuaron como un matrimonio que duró cuatro años y dio pie a una hija.

La cinta es un drama, así que no se deje engañar por el tráiler. Sí se trata de una historia de amor, pero no la bonita con algunos obstáculos, sino atravesada por una enfermedad grave.

La historia estaba en manos de Aislinn desde hace casi una década, pero justo por su pasado en la comedia, nadie creía en ella y le recomendaban que mejor hiciera algo que lograra momentos felices en el público.

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Pero no claudicó: incluso acudió con su terapeuta cuando se tomó la decisión de compartir set con Ochmann, ya separados.

La película arranca en 1975 y termina diez años después. Se trata de la ópera prima de Emiliano Castro Vizcarra.

Lee también Aislinn Derbez recurrió a terapia para volver a actuar con Mauricio Ochmann