Aislinn Derbez está segura que en cuestión de facilidad para abordar personajes en el set, está más cerca de su abuela, la actriz Silvia Derbez, que de su papá, el comediante Eugenio Derbez.

No es algo que diga al aire para generar controversia y mensajes virales, sino que realmente lo siente así. De hecho, cuando adolescente, lo que menos quería era ser parte del mundo de la actuación para no ser igual a la familia. Pero la sangre llama.

“Heredé más de mi abuela, que de mi papá (risas), para la comedia me tengo que esforzar mucho, forzar mucho, pero para el drama es como mantequilla, me sale más”, dice.

Y si bien ha participado en comedias como A la mala, también ha protagonizado los dramas Abolición de la propiedad y Estar o no estar.

El otro drama

Ahora llega con Hasta el fin del mundo, que estrena este jueves en cines, en la que interpreta a una mujer con una enfermedad grave. Fue un drama levantarla, dice, porque también fue productora y tanto inversores como gente de cine no confiaban en ella.

“Soy afortunada de todo el camino que han labrado mi abuela y mi papá, me han abierto unas puertas impresionantes, aunque yo en inicio era rebelde y decía que no quería tener nada que ver con la carrera de ellos.

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“Pero también ha sido difícil encontrar mi propia voz, mi propia esencia, que la gente deje de comparar. En esta película costó mucho trabajo que confiaran y creyeran en mí porque es un drama, a fuerza querían que hiciera comedia romántica. Pero yo decía: ‘es que lo que más me gusta es este género, ¿por qué no me dan la oportunidad?’”, cuenta.

Fue casi una década la que tardó en concretarlo. Y en medio de eso, asimiló, con ayuda del terapeuta, su separación con Mauricio Ochmann, quien un día se sumó al proyecto como actor, luego de que Aislinn y el director Emiliano Castro Vizcarra buscaran quién hiciera el papel.

“Al principio dije: ‘esto va a estar difícil’, luego pasaron unos años, veíamos a otros actores y ninguno nos convencía, decíamos: ‘no se logra el punch que queremos’, entonces le dije al director que Mauricio estaba insistente y me dijeron que le comentara. Y dije bueno, lo tengo que hablar con mi terapeuta, no entiendo si está bien o mal, y él me dijo, ‘vas a romperle la cabeza a todos’”.

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Aislinn Derbez también desarrolla ahora una historia que no sabe si será una puesta teatral, una película o un libro.

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