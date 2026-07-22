El crecimiento del futbol femenino mexicano ha sido agigantado, sorprendiendo incluso a quienes están involucrados en su organización, lo que ha impactado en el Tricolor.

Con la mezcla de jugadoras de gran experiencia y talentos en desarrollo, Pedro López ha colocado a México como una de las selecciones de cuidado. Aunque aún no confirma su pase al Mundial de 2027 ni a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, logró ya grandes resultados frente a seleccionesde alto nivel.

La experiencia más reciente fue viajar a Australia para enfrentar a las Matildas en dos juegos de exhibición, escenario que no habían vivido antes.

“Confirmó que se está trabajando, se está trabajando bien y se está asimilando lo que quieren las jugadoras”, reconoció Andrea Rodebaugh.

No sólo en esta gira quedó demostrada la calidad del combinado verde; anteriormente se enfrentó a Colombia, Nueva Zelanda, Costa Rica y Brasil.

“No sólo en esa gira en Australia, también habíamos jugado contra Brasil y logramos ganarle, igual a Colombia, siento que vamos en muy buen camino”.

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