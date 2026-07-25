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Ecatepec, Méx.- Las autoridades de Ecatepec detectaron a un hombre con orden de aprehensión vigente en Baja California Sur, luego de que este fue sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública y retando a golpes a policías municipales.
Alan Alejandro “N”, alias “El Wuisi”, fue detenido en la colonia Fuentes de Aragón por parte de elementos de la policía municipal y de la Marina.
Al parecer se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue trasladado por alteración al orden al Juzgado Cívico de Los Arcos y una vez ahí, la Plataforma México arrojó como resultado que conectaba con orden de aprehensión y comunicaron a la Fiscalía de Cabo San Lucas para su traslado.
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Este sujeto contaba con orden de aprehensión vigente en el estado de Baja California Sur por robo agravado a casa habitación tras un huracán.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó al sujeto a las autoridades de esa entidad para que fue trasladado vía aérea a Los Cabos San Lucas.
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El sujeto de 42 años fue trasladado ante el ministerio público de Las Palmas, donde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se coordinó con sus homólogos de Baja California Sur y fue llevado vía aérea saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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