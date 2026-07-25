Tamaulipas.- La señora Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, comenzó a alertar a través de su cuenta de Facebook que una de las personas presuntamente involucradas en el caso de su hija, conocida como Estrellita, se encuentra escondida en una población del norte de Veracruz.

“Estrellita está en Pueblo Viejo, Veracruz. Llama al 911 y denuncia”, fue de las primeras publicaciones que realizó la señora.

En otra, Alejandra Quintos posteó una foto de la persona, y puso el siguiente mensaje: “¡Urgente! Cualquier información que tengas de Estrellita Mora, llama al 911 para que la localicen. Está prófuga y se presume que está en Pueblo Viejo, Veracruz, con “Carmen”. Compartan urgente #JusticiaparaDafne”.

La petición de ayuda generó que muchos usuarios comenzaran a comentar que ya habían realizado la llamada al #911. | Foto: Captura de pantalla del perfil.

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La petición de ayuda generó que muchos usuarios comenzaran a comentar que ya habían realizado la llamada al #911, y compartiendo el llamado, con la intención de que la persona sea detenida.

Pero también hay quienes advirtieron, como Dulce Gómez, que la iban a poner sobre aviso: “No digan dónde está, se va a pelar. La ponen sobre aviso y se va a mover a otro lado”.

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Otro comentario en el mismo sentido fue el de Abigail Sánchez: “Disculpa, no te conozco, pero me duele todo ésto xq soy mamá, pero no publiques dónde se encuentra xq la pones sobre aviso, mejor busca contactos en el lugar donde de alguna manera te la puedan tener vigilada hasta que haya una orden de aprehensión formal contra ella. Te mando un abrazo”.

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