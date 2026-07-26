Liga MX: Santos vs Atlas – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026

En un duelo que significa más que tres puntos, esta noche Santos enfrenta al Atlas en el estadio Corona, lo que marca su debut como local en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Guerreros llegan a su debut tras perder en su primer duelo ante los Rayados de Monterrey 3-2 en el estadio BBVA, por lo que una victoria ante su gente será vital para este inicio de torneo.

Los Zorros tuvieron mayor fortuna al vencer 3-2 al León en Guanajuato para iniciar la campaña con una victoria y llegar con mayor motivación a este duelo.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Santos vs Atlas