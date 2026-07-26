Universal Deportes | 25-07-26 | 20:58 | Actualizada | 25-07-26 | 23:45 |

En un duelo que significa más que tres puntos, esta noche Santos enfrenta al Atlas en el estadio Corona, lo que marca su debut como local en el Apertura 2026 de la .

Los Guerreros llegan a su debut tras perder en su primer duelo ante los Rayados de Monterrey 3-2 en el estadio BBVA, por lo que una victoria ante su gente será vital para este inicio de torneo.

Los Zorros tuvieron mayor fortuna al vencer 3-2 al León en Guanajuato para iniciar la campaña con una victoria y llegar con mayor motivación a este duelo.

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Universal Deportes 08:54 PM

Liga MX: Santos vs Atlas – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026

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