Metrópoli | 25-07-26 | 16:09 | Actualizada | 25-07-26 | 16:14 |

Un total de 18 toneladas de ayuda destinadas para , tras sufrir los sismos del pasado 24 de julio, fueron colectadas a través de los instalados por autoridades del Gobierno capitalino.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, confirmó vía redes sociales la cifra de ayuda humanitaria alcanzada.

"Todos estamos poniendo un granito de arena, para que la ayuda llegue a las manos de quienes más lo necesitan, a aquellos que perdieron todo. Vamos a estar aquí hasta que el último paquetito que hemos acopiado pueda ponerse en el barco que saldrá hacia . Muchas gracias a todos y a todas por el gran esfuerzo que hicieron, por el apoyo", señaló

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La ayuda será enviada a Venezuela vía marítima, afirmó.

Primero, la Secretaría de Obras y Servicios, en coordinación con la Empresa de Grúas y Transportes Salas, llevarán la ayuda humanitaria a Veracruz para que sea embarcada.

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vr/cr

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