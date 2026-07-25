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Un total de 18 toneladas de ayuda destinadas para Venezuela, tras sufrir los sismos del pasado 24 de julio, fueron colectadas a través de los 21 centros de acopio instalados por autoridades del Gobierno capitalino.
La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, confirmó vía redes sociales la cifra de ayuda humanitaria alcanzada.
"Todos estamos poniendo un granito de arena, para que la ayuda llegue a las manos de quienes más lo necesitan, a aquellos que perdieron todo. Vamos a estar aquí hasta que el último paquetito que hemos acopiado pueda ponerse en el barco que saldrá hacia La Guaira. Muchas gracias a todos y a todas por el gran esfuerzo que hicieron, por el apoyo", señaló
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La ayuda será enviada a Venezuela vía marítima, afirmó.
Primero, la Secretaría de Obras y Servicios, en coordinación con la Empresa de Grúas y Transportes Salas, llevarán la ayuda humanitaria a Veracruz para que sea embarcada.
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vr/cr
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