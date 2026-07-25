En medio de la edición número seis de La Velada del Año, una de las peleas que generó mayor controversia desde el pesaje fue el enfrentamiento de Samy Rivers vs. Roro, a causa del uso de un casco protector especial por parte de la tiktoker española.

Desde el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, la transmisión del combate entre la streamer mexicana y Roro Bueno, logró una audiencia de más de 5 millones de espectadores en YouTube.

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Foto: Captura de pantalla YouTube

¿Quién ganó la pelea Rivers vs Roro?

Desde su entrada, la mexicana Samy Rivers utilizó simbología mexicana para hacer vibrar el estadio con un alebrije de gran tamaño y un camino lleno de piñatas. Por otro lado, Roro entró junto a Pablo (su novio) al estilo Game of Thrones, montando un dragón animatrónico lanzando humo.

En un primer y segundo round muy reñidos, ambas lograron colocar varios golpes en la parte superior. Sin embargo, en el último asalto, la cantidad de golpes disminuyó para ser más precisos para determinar la victoria.

Finalmente, la decisión de los jueces favoreció por unanimidad a la española Roro Bueno, convirtiéndose en la ganadora de la noche.

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RoRo es la ganadora de su combate en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/RwLjB8V6W8 — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Casco de Roro en la Velada del Año 6 causa polémica

El casco especial de Rocío López Bueno, mejor conocida como Roro, llamó la atención en redes sociales por usar protección reforzada supuestamente por causas médicas, ya que la tiktoker reveló que hace menos de un año tuvo que someterse a una operación de nariz.

Para evitar una lesión grave durante la pelea, el equipo de Roro añadió una careta de plástico duro al casco acolchado que regularmente se utiliza en las peleas de box.

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Rivers cuestionó la decisión el pasado 24 de julio durante la transmisión del pesaje, ya que señaló que no se encontraban en igualdad de condiciones arriba del ring.

A pesar de que ambas partes llegaron a un acuerdo para continuar con la pelea, la polémica explotó en redes sociales debido a la diferencia en el equipamiento que usaron las creadoras de contenido.

La diferencia entre los cascos de Rivers y RoRo. 😳 pic.twitter.com/F8Orb2QfFN — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

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