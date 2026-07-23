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A dos días de la Velada del Año 6, uno de los combates que ha generado mayor expectativa en redes sociales, es el de Samy Rivers y la tiktoker española Roro Bueno, quien hace algunos meses reivindicó su imagen de “tradwife” en el mundo digital, al demostrar su fuerza mental, documentando su entrenamiento extremo de artes marciales en un Templo Shaolin.
Por este motivo y como una respuesta directa a su rival, la streamer mexicana publicó un video de un arduo entrenamiento en un rancho, al estilo mexicano y que rápidamente llamó la atención de cientos de internautas.
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Rivers comparte entrenamiento previo al evento
Tras la victoria de RoRo Bueno el año pasado, Rivers desea llevarse el codiciado cinturón de la victoria este año y por ello entrenado junto a grandes leyendas del deporte en la escuela de box de Eddy Reynoso, el entrenador de “El Canelo” Álvarez.
Sin embargo, la streamer no dejó de compartir el video del riguroso entrenamiento en un establo entre caballos y vacas, manipulando cadenas y cargando piedras y llantas de tractor.
“Nos vemos en el ring”, escribió la joven de 27 años, previo a la ceremonia de pesaje de la Velada del Año, la cual se transmitirá el próximo viernes a las 11:30 a.m. (hora del centro de México).
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¿A qué hora ver La Velada del Año 6 en México?
La Velada del Año 6 será este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, recinto que reunirá a miles de fans, streamers, influencers y artistas internacionales.
En México, la transmisión comenzará a las 11:00 horas (hora del centro de México) y podrá seguirse de forma gratuita mediante los canales oficiales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.
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El evento organizado por el creador de contenido Ibai Llanos contará con un total de 10 peleas en el siguiente orden:
- Combate 1: Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Combate 2: La Parce vs. Fabiana Sevillano
- Combate 3: Cleerss vs. Natalia MX
- Combate 4: Lit Killah vs. Kidd Keo
- Combate 5: Alondrissa vs. Angie Velasco
- Combate 6: ViruZz vs. Gero Arias
- Combate 7: Samy Rivers vs. RoRo
- Combate 8: Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Co-estelar: Plex vs. Fernanfloo
- Main Event: IlloJuan vs. TheGrefg
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