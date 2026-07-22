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A pocos días de la Velada del Año 6, los ánimos en plataformas digitales comienzan a calentarse, previo a los diez combates que conformarán a esta edición.
En ese sentido, el torneo de box amateur organizado por Ibai Llanos volverá a combinar el entretenimiento digital con el deporte en una noche sin precedentes, donde participarán los streamers más populares del momento, influencers y artistas internacionales.
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¿A qué hora ver La Velada del Año 6 en México?
La edición 2026 de la Velada del Año se celebrará el próximo sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, recinto que reunirá a miles de asistentes en lo que será el evento más grande organizado por Ibai hasta ahora, con un total de 20 streamers y youtubers participantes.
En México, la transmisión comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse de forma gratuita mediante los canales oficiales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.
¿Cuáles son las peleas confirmadas para la Velada 6?
Los combates confirmados para el evento son los siguientes:
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- Combate 1: Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Combate 2: La Parce vs. Fabiana Sevillano
- Combate 3: Cleerss vs. Natalia MX
- Combate 4: Lit Killah vs. Kidd Keo
- Combate 5: Alondrissa vs. Angie Velasco
- Combate 6: ViruZz vs. Gero Arias
- Combate 7: Samy Rivers vs. RoRo
- Combate 8: Marta Díaz vs. Tatiana Käer
- Co-estelar: Plex vs. Fernanfloo
- Main Event: IlloJuan vs. TheGrefg
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dcs
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