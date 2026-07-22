A pocos días de la Velada del Año 6, los ánimos en plataformas digitales comienzan a calentarse, previo a los diez combates que conformarán a esta edición.

En ese sentido, el torneo de box amateur organizado por Ibai Llanos volverá a combinar el entretenimiento digital con el deporte en una noche sin precedentes, donde participarán los streamers más populares del momento, influencers y artistas internacionales.

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Ibai Llanos lanza sorteo especial para asistir a La Velada del Año VI; así puedes participar. Foto: Instagram @ibaillanos

¿A qué hora ver La Velada del Año 6 en México?

La edición 2026 de la Velada del Año se celebrará el próximo sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla, España, recinto que reunirá a miles de asistentes en lo que será el evento más grande organizado por Ibai hasta ahora, con un total de 20 streamers y youtubers participantes.

En México, la transmisión comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse de forma gratuita mediante los canales oficiales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.

LA GUÍA DEFINITIVA DE LA VELADA DEL AÑO VI. pic.twitter.com/8gJmpe4W6w — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 22, 2026

¿Cuáles son las peleas confirmadas para la Velada 6?

Los combates confirmados para el evento son los siguientes:

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Combate 1: Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Edu Aguirre vs. Gastón Edul Combate 2: La Parce vs. Fabiana Sevillano

La Parce vs. Fabiana Sevillano Combate 3: Cleerss vs. Natalia MX

Combate 4: Lit Killah vs. Kidd Keo

Lit Killah vs. Kidd Keo Combate 5: Alondrissa vs. Angie Velasco

vs. Angie Velasco Combate 6: ViruZz vs. Gero Arias

ViruZz vs. Gero Arias Combate 7: Samy Rivers vs. RoRo

Combate 8: Marta Díaz vs. Tatiana Käer

Marta Díaz vs. Tatiana Käer Co-estelar: Plex vs. Fernanfloo

Main Event: IlloJuan vs. TheGrefg

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