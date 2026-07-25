Policías de la Ciudad de México capturaron a un sujeto por su presunta participación en una riña en calles de Azcapotzalco; el sospechoso fue alcanzado en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México, luego de una persecución.

Policías en campo recibieron una alerta de parte de personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, por detonaciones en la calzada San Isidro, al cruce con la Segunda Cerrada de San isidro, de la colonia San Bartolo Cahualtongo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Al llegar al lugar, los oficiales dieron cuenta de varias personas que peleaban, una de ellas subió a un auto color rojo y escapó.

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El sospechoso tomó la calzada San Isidro en sentido contrario a la circulación, hasta llegar a la calzada Echegaray, a la altura de la calle Miguel Velázquez Mancilla, colonia Bosques de Echegaray, perímetro de Naucalpan de Juárez, donde fue interceptado.

Luego de una revisión los policías le hallaron cinco bolsas con marihuana, siete dosis más, una bolsa con cocaína y nueve envoltorios de plástico con lo que pudiera ser crystal.

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El hombre de 38 años de edad fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La SSC afirmó que el detenido cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: cuatro por el delito de robo calificado y una por delitos contra la salud.

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