Sao Paulo. El senador Flávio Bolsonaro lanzó este sábado su candidatura a la Presidencia de Brasil con un discurso en el que reivindicó el legado político de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado.

En su pronunciamiento, en un pabellón del estadio de futbol Pacaembu, en Sao Paulo, aseguró que pese a tener un estilo diferente, mantendrá el mismo rumbo político impulsado por el líder de la ultraderecha brasileña.

"Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de Bolsonaro", afirmó, para luego añadir que honrará lo que su padre le enseñó.

El hijo mayor del exmandatario, de 45 años, lanzó oficialmente su candidatura presidencial en la convención del Partido Liberal (PL) celebrada en el auditorio del estadio de futbol Pacaembú, en Sao Paulo.

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Fue presentado ante cientos de asistentes por su esposa, Fernanda Bolsonaro, quien lanzó un guiño a las mujeres.

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"Deseo desde lo más profundo de mi corazón que todos podamos vivir en ese Brasil próspero que Flávio tanto sueña con construir junto con todos nosotros. Como odontóloga, también sé lo difícil que es emprender en este país, con la cantidad de impuestos que tenemos, y como madre lo sufro aún más.

"Ya no quiero seguir viendo esas noticias de mujeres que son agredidas y asesinadas todos los días en nuestro país; esto tiene que acabar, nadie aguanta cuatro años más del PT", dijo.

El senador sostuvo que asume la misión de disputar la Presidencia para continuar el proyecto político iniciado por su padre en 2018.

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Asimismo prometió "rescatar a Brasil" de lo que calificó como un país "secuestrado" por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su formación, el Partido de los Trabajadores (PT).

También acusó a la administración de Lula de promover la corrupción, elevar la carga tributaria, perseguir a sus adversarios políticos y restringir las libertades.

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En su intervención, el candidato presidencial del Partido Liberal presentó a su padre como una víctima de persecución política y afirmó que intentaron acabar con él en tres ocasiones: primero con la acuchillada que sufrió durante la campaña en 2018, después, al enviarlo a prisión y, ahora, al mantenerlo "aislado y silenciado".

"Ninguna prisión va a callar el sentimiento de esperanza que despertamos", dijo Flávio, antes de asegurar que su padre continúa siendo "el mayor líder de la derecha" brasileña y la principal inspiración de su candidatura.

El acto incluyó un mensaje grabado del expresidente generado con inteligencia artificial debido a las restricciones que le impiden participar públicamente.

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"Ninguna prisión va a callar el sentimiento de esperanza que despertamos. Reciban de brazos abiertos a la persona que elegí para reemplazarme. Mi hijo Flávio viene con fe. Brasil tiene futuro y el futuro es Flávio Bolsonaro presidente", afirmó la recreación digital del líder ultraderechista.

También un mensaje de apoyo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y de Michelle Bolsonaro, esposa de su padre y con quien tuvo fuertes roces hasta la víspera.

El senador reiteró que, si resulta elegido, Jair Bolsonaro "subirá la rampa del Palacio de Planalto" junto a él en enero de 2027 para la ceremonia de investidura.

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En la parte final de su discurso defendió un país "donde la ley valga para todos", los poderes respeten la Constitución, los jóvenes sean "estudiantes y no militantes", los emprendedores encuentren oportunidades y las familias sean protegidas.

"Con ese propósito asumo hoy, delante de Dios y de todos ustedes, la misión de ser candidato a la Presidencia de la República", concluyó.

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La convención contó con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei; del gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas; del presidente del PL, Valdemar Costa Neto, y de otros dirigentes de la derecha brasileña.

El lanzamiento de la candidatura se produjo un día después de que una encuesta de Datafolha mostrara que Lula, su principal rival y quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo, continúa liderando los sondeos electorales, con una ventaja de cinco puntos en una eventual segunda vuelta.

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