Un video que muestra un presunto ataque del ejército estadounidense contra un sitio no identificado provocó la reacción de Katy Perry, quien expresó su molestia contra la administración del presidente Donald Trump por utilizar su música sin autorización en el material.

El clip, publicado esta semana por la Casa Blanca en una de sus cuentas de TikTok, utiliza de fondo “Firework”, éxito de la cantante lanzado en 2010. En el momento en que suena la frase “Boom, boom, boom/ Even brighter than the moon, moon, moon”, aparecen imágenes de misiles impactando contra un lugar cercano al mar.

Ante esto, Katy Perry respondió este sábado, 25 de julio, en su cuenta de X, antes Twitter, donde aseguró sentirse “profundamente consternada y enfadada” por el uso de su canción.

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“Yo no aprobé esto, no me lo pidieron y no lo apruebo en absoluto”, escribió la intérprete.

La cantante explicó que “Firework” representa un mensaje de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan momentos difíciles.

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“Ver un mensaje de autoestima y elevación transformado en una banda sonora para la destrucción y la violencia es una violación total de todo lo que representa mi canción”, señaló.

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Finalmente, Katy Perry afirmó que la música debe servir para unir a las personas y no para glorificar la guerra.

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Foto: Vía X.

Cabe destacar que el video publicado por la Casa Blanca incluía el mensaje “¿Irán ha sido advertido?”.

Esta no es la primera ocasión en que la administración estadounidense recibe críticas por utilizar canciones sin el consentimiento de sus intérpretes.

A inicios de año, Kesha también cuestionó al gobierno por usar su tema “Blow” en un audiovisual con imágenes de aviones de combate y operativos militares.

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En 2025, Sabrina Carpenter expresó su rechazo luego de que su canción “Juno” apareciera en un video relacionado con arrestos realizados por ICE contra inmigrantes.

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