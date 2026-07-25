Mientras avanza la audiencia preliminar en el caso por el asesinato de Celeste Rivas, nuevos detalles sobre el vínculo que la adolescente mantenía con D4vd han salido a la luz.

El rapero es acusado de la muerte de la joven de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un Tesla de su propiedad. De acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, D4vd mantenía una relación sentimental con la menor de edad y sostiene que ese vínculo sería el móvil del crimen.

De acuerdo con información publicada por TMZ, durante la jornada que se realizó este pasado viernes, el fiscal reveló una serie de mensajes de texto que no sólo confirman que entre Celeste y D4vd existió mucho más que una amistad ; sino que la joven decidió terminar con él un mes antes de su muerte.

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En la conversación exhibida en la corte, en marzo del 2025, Celeste le dejó claro al cantante que ya no quería seguir viéndolo y que, si mantenían contacto, sería únicamente de manera virtual.

"Ya no quiero tener nada que ver contigo en persona", escribió la adolescente. D4vd respondió: "Sí, la forma en que estableciste los límites es terrible", a lo que ella contestó: "Ni siquiera es eso, D, es mucho más que eso".

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Junto con los mensajes, se desveló que Rivas quedó embarazada del rapero y se sometió a un aborto.

Además, la fiscalía también adelantó que se encontraron numerosas fotografías explícitas de la joven y el artista; incluso, tuvieron que pedir a la familia Rivas que saliera de la sala antes de dar mayores detalles.

Las autoridades sostiene que D4vd le quitó la vida a Celeste para evitar que ella hiciera público lo que habría ocurrido entre ellos. El cantante, por su parte, se ha declarado inocente.

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