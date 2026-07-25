¿Cuántas veces has terminado una partida de Monopoly en bancarrota o, si fuiste lo suficientemente astuto, te colocaste como ganador? Muy pronto podrás recorrer su tablero y enfrentar sus desafíos en carne propia.

Y es que, por primera vez, llegará a la Ciudad de México la experiencia Monopoly LifeSized. En Destinos te contamos de qué se trata para que vayas y pongas a prueba tu suerte.

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¿De qué trata la experiencia Monopoly LifeSized?

Lejos de una partida tradicional, Monopoly Lifesized convierte el clásico de Hasbro en un juego con escenarios a gran escala. Desde la casilla de salida, hasta la cárcel y el estacionamiento, todos sus detalles se transforman en una experiencia 4D.

La diferencia es que aquí, antes de iniciar la partida, no tendrás que escoger entre figuras como un icónico sombrero o un perro escocés, sino que tú mismo serás el protagonista de la aventura.

En Monopoly LifeSized pondrás a prueba tus habilidades, en medio de una experiencia 4D. Foto: Fever UP

Durante el recorrido de casi 60 minutos, deberás superar desafíos al estilo de un escape room, además de poner a prueba tu cuerpo y mente con juegos físicos y de estrategia.

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Según lo ha adelantado Fever UP, entre sus actividades tendrás abrir una caja fuerte en el banco, descifrar códigos secretos de una compañía eléctrica, resolver acertijos y completar otras misiones inspiradas en el juego de mesa.

Y sí, ¡también podrás comprar propiedades! Todas estarán inspiradas en edificios emblemáticos del mundo, lo que incluye a los de la CDMX. Y para recuperar energía, la experiencia contará con una zona de alimentos y otra de merch oficial.

La experiencia Monopoly LifeSized combina estrategia, acertijos y trabajo en equipo. Foto: Fever Up

¿Cuándo estarán a la venta las entradas para Monopoly LifeSized en CDMX?

Ya se encuentra activa la lista de espera para Monopoly LifeSized CDMX; puedes inscribirte en el sitio de Fever Up. Debes tener una cuenta en la plataforma o crear una y posteriormente te llegará la confirmación.

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Cuando se habilite la preventa, el próximo lunes 27 de julio, serás notificado para comprar tus boletos. Y además, podrás obtener un 10% de descuento si te anotaste a la lista de espera.

Por otra parte, la venta general será el jueves 28 de julio, tanto en línea como en las taquillas del lugar.

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas, esos detalles se revelarán cuando arranque la preventa. Lo que sí se sabe es que estará por tiempo limitado y tendrá cupo restringido.

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Toda la familia puede participar en Monopoly LifeSized. Foto: Fever UP

¿Dónde será la experiencia Monopoly LifeSized?

Monopoly LifeSized abrirá sus puertas a partir del 14 de agosto, de martes a domingo con diferentes horarios de acceso, en el Centro Comercial Perisur.

Perisur, Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, CDMX.

Si vas en transporte público, lo mejor es usar el Metrobús y bajarte en la estación Perisur de la Línea 1. A unos pasos está el centro comercial.

¿Listo para jugar tu juego favorito de la infancia en la vida real?

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