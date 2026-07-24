Desde 2024, la Cámara de Diputados declaró el 24 de julio como el Día Nacional del Tequila, el destilado mexicano más famoso del planeta y uno de los íconos de la identidad nacional.

Se elabora y se protege con la Denominación de Origen en 125 municipios de Jalisco, 30 de Michoacán, 11 de Tamaulipas, 8 de Nayarit y 7 de Guanajuato, aunque el corazón de su producción está en el pueblo mágico de Tequila.

Celebra el tequila con esta guía rápida de atractivos en la cuna de la bebida nacional.

¿Dónde está el pueblo mágico de Tequila?

El pueblo mágico de Tequila se encuentra en un valle de rodeado de montañas, campos de agave y suelos volcánicos, gracias a su cercanía con el Volcán de Tequila.

Foto: Secturjal

Desde Guadalajara el trayecto es de una hora y media aproximadamente, si viajas en auto.

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Trenes panorámicos hacia el pueblo mágico de Tequila

La gran mayoría de turistas llegan al pueblo mágico de Tequila desde Guadalajara, aunque más allá de un roadtrip en auto, te proponemos cualquiera de los 2 trenes temáticos que conectan ambos destinos.

El Tequila Express fue el primero de ellos —creado en 1997 y reactivado en 2024—. Se compone de 4 vagones de clase ejecutiva, 2 de primera clase y un par más que funcionan como bar.

Foto: Tequila Express

Cuenta con 3 tipos de recorridos. El más sencillo consiste únicamente en el paseo hasta Tequila; después está el que incluye visita a una destilería (viernes a El Tequileño, sábado a Casa Sauza y domingos a Orendain) y la última es la más completa porque además ofrece bebidas y canapés a bordo del tren y una comida con espectáculos mexicanos.

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El otro tren es el José Cuervo Express, un transporte de lujo. Se divide en 4 categorías: Express (la única que acepta menores de edad), Premium Plus, Diamante y Elite. Dentro hay asientos con vista panorámica, salones, sillones, techos de metal grabado y acabados en madera, así como un bar con barras de granito.

Foto: Mundo Cuervo

En este caso, el servicio puede ser de ida o de vuelta en tren, visitar los campos de agave de José Cuervo, cata educativa de 1 a 3 copas, recorrido por la destilería La Rojeña, el Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo, un espectáculo mexicano, tiempo libre en Tequila y acceso a la cava privada de la reserva familiar en algunas categorías.

Cualquiera que sea la opción que elijas, los trenes pasan a través del paisaje agavero, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2006.

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Los precios van desde los $1,200 pesos por persona en el Tequila Express y desde los $3,250 en el José Cuervo Express.

Sitios web: tequilaexpress.mx y mundocuervo.com.mx/jose-cuervo-express

¿Dormir en un glamping en el pueblo mágico de Tequila?

La oferta de hospedaje en el pueblo mágico de Tequila es amplia, aunque hay algunas opciones que destacan por su singularidad. El glamping es una de ellas.

A un costado de la destilería La Cofradía está Matices-Hotel de Barricas, un glamping con habitaciones en forma de enormes barricas de madera. En cada una encontrarás una pared intervenida con un mural pintado a mano, baño privado, televisión y camas king o queen size.

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Foto: Secturjal

Desde $4,541 pesos por noche para 2 personas. Incluye desayuno americano, tour por La Cofradía y cata sensorial.

Sitio web: maticeshotelbarricas.com.mx

Al norte del pueblo se encuentra Ishak, un glamping que ofrece 4 domos geodésicos para 2 y 4 huéspedes.

Con vista al imponente Volcán de Tequila y a los jardines de flora regional, cuentan con baño privado, terraza y fogatero. Un par de ellos tiene jacuzzi.

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Desde $1,800 pesos por noche para 2 personas.

Sitio web: ishakglamping.com

Conoce un parque de aventura en el pueblo mágico de Tequila

Cerca del pueblo mágico, rodeado de campos de agave azul, el parque Paraíso Azul es una buena opción para niños y adultos que buscan aventura en Tequila.

Súbete a uno de sus columpios extremos a orillas de un precipicio de 15 metros de altura, a su tirolesa de 250 metros de longitud y párate en sus 2 miradores ‘suspendidos’ en el aire. Tiene, además, un giroscopio humano, un puente colgante, varias esculturas y photo opportunities.

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Foto: Paraíso Azul

La entrada cuesta $100 pesos e incluye la mayoría de actividades. Algunas se cobran por separado, la mayoría en $100 cada una.

Sitio web: paraisoazultql.com

La agencia Ruta 21 organiza expediciones de senderismo a la cima del Volcán de Tequila, la cuarta montaña más alta de Jalisco (2,930 metros sobre el nivel del mar).

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Esta experiencia es recomendada para personas con condición física moderada, pues atraviesa por caminos rústicos, subidas, bajadas, bosques y algunas peñas increíbles. Además, podrás observar una panorámica del valle.

Foto: Ruta 21

Tiene un costo de $780 pesos por persona. Incluye guía, comida, transporte a las faldas del volcán y cuota de acceso.

Sitio web: ruta21.mx

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