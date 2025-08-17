Aunque Puerto Vallarta es la ‘joya de la corona’ del litoral de Jalisco, a pocos minutos al sur de este vibrante destino comienza la Costalegre, un corredor turístico que se extiende por 160 kilómetros de costa con playas poco concurridas y pueblitos pintorescos entre acantilados, selva y ríos.

Ahí se encuentran hospedajes de lujo como el Four Seasons Tamarindo, las villas de Costa Careyes y otras propuestas como el glamping Santuario Yelapa, un oasis de relajación a la orilla del mar.

¿Dónde está el glamping Santuario Yelapa?

El glamping Santuario Yelapa está en la Costalegre en el pueblito pesquero de Yelapa, en una bahía casi privada, de ambiente relajado y rústico.

Foto: Santuario Yelapa

Sus domos geodésicos se levantaron a un costado de la desembocadura del río Yelapa y a pocos metros de la playa.

La única manera de llegar al glamping es en una panga (lancha) o a bordo de un barco privado. Ambos parte desde Boca de Tomatlán o Puerto Vallarta. El trayecto dura entre 40 minutos y 1 hora, aproximadamente.

Los costos de ida y vuelta van desde los $240 pesos por persona.

¿Cómo es el glamping Santuario Yelapa en la Costalegre?

Para quienes buscan una experiencia romántica o una total desconexión en la playa, los 5 domos del glamping Santuario Yelapa son una gran opción de hospedaje.

Todos son una especie de semiesfera geodésica de 30 metros cuadrados, con capacidad para recibir hasta 2 personas.

Foto: Santuario Yelapa

Su arquitectura y decoración sigue el estilo eco chic, enfocado en la modernidad, sostenibilidad y belleza.

Entre sus amenidades más destacadas, hay una terraza con vista al río, cama king size, baño privado con tina y acabados en piedra y madera.

¿Qué hacer en el glamping Santuario Yelapa en la Costalegre?

Por su ubicación en un entorno selvático, montañoso, a un costado del río y a pocos metros de la playa, hay un montón de actividades terrestres y acuáticas que ofrece el glamping.

Fotos: Santuario Yelapa

Hay tours de paddle board, kayak y lancha de remos por el río, jet ski y expediciones de esnórquel en el mar, cabalgatas o recorridos en cuatrimoto a cascadas cercanas y al pueblo, caminatas por la selva costera, masajes, ceremonias de cacao, terapias de sound healing, sesiones de yoga y temazcal e incluso catas de raicilla (bebida típica de Jalisco).

Dispone de espacios comunes al aire libre equipados con hamacas,en la selva o en el río, perfectos para recostarse y disfrutar de los sonidos de la naturaleza.

Foto: Santuario Yelapa

Para comer, el glamping Santuario Yelapa tiene su propio restaurante en la playa, especializado en gastronomía orgánica con recetas mexicanas e internacionales.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el glamping Santuario Yelapa?

Las tarifas por noche en el glamping Santuario Yelapa van desde los $6,722 pesos para 2 personas. No incluye desayuno.

Algunas actividades están incluidas en la tarifa, aunque la mayoría tienen costo extra.

Foto: Santuario Yelapa

Más información en la página web: santuarioyelapa.com o al teléfono: (322) 182 4434.

